Lydia Marie Gardes and Aaron Clark Gardes, Missoula, girl, Feb. 1
Ann Ziegler and George King, Missoula, boy, Feb. 1
Julia and Paul Stock, Missoula, girl, Feb. 2
Mel and Chris Rinehart, Missoula, girl, Feb. 3
Whitney and Timothy S. Bramblett, Missoula, girl, Feb. 4
Crystal Hanna and Joshua McKnight, Trout Creek boy, Feb. 4
Stephanie and Brian Morton, St. Ignatius, boy, Feb. 3
Joellie Rasmussen and Tyler Hunt, Missoula, girl, Feb. 5
Jordyn and Hayley Jeckel, Missoula, boy, Feb. 5
Erin and Michael Kane, Missoula, girl, Feb. 7
Doran Flynn and William Gopher, Missoula, girl, Jan. 25
Chelsea Vick and Eric Wright, Missoula, girl, Jan. 25
Katie Gonzales, Superior, boy, Jan. 29
Randie Rufenach and Jason Puckett, Dillon, girl, Jan. 28
Rebecca McCutcheon and Dallas Eyster, Clinton, boy, Jan. 31
Pebbles Bixby and AJ Matt, Dixon, girl, Feb. 5
Mariah and Zach Westre, Missoula, boy, Feb. 7
Andee and Collin Orton, Missoula, boy, Feb. 7
Katy-Robin Garton and Douglas Melzer, Missoula, girl, Feb. 7
Sadie and Brian Russell, Missoula, girl, Feb. 8