Mary and Dylan Robbins, Missoula, girl, Jan. 27
Arianne and Eric Schultz, Missoula, Jan. 28
Laura and Marcus Granger, Missoula, boy, Jan. 28
Misty and Alan Harriman, St. Ignatius, girl, Jan. 28
Tessa Peressini and Andy Morgan, Missoula, boy, Jan. 31
Shelby and Zach Backlin, Missoula, boy, Jan. 29
Zoe and Jason Exe, Frenchtown, Jan. 29
Angel Steichen and Garrett Peterson, Corvallis, boy, Jan. 22
Hannah and Nathan Jangraw, Huson, boy, Jan. 31
Shawna and Andy Jarrell, Helmville, boy, Feb. 1
Elizabeth Deroche and Ryan Cahalin, Superior, girl, Feb. 1
Jacquelyn and Robbie Walter, Philipsburg, girl, Feb. 2