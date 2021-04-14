Births for Wednesday, April 14

Jen and Gio Blood, Missoula, girl, March 28
Clare and David Friedlander, Missoula, boy, March 27
Ashley and Joshua Rhines, Missoula, boy, March 25
Jessica Lee and Dylan Barbash, Missoula, boy, March 23
Moriah and Steven Mitsuda, Missoula, boy, March 25
Kimber and Joseph Smith, Florence, boy, March 29
Jillian Jagelski Schofield and Colton Schofield, Missoula, boy, March 29
Kailey and Bradley Letzig, Hamilton, boy, March 29
Caitlyn and Lucas McIver, Huson, boy, March 28
Hannah Rhinehart and Samuel Hale, Missoula, boy, March 30
Elizabeth Terrell and Kenneth Foster, Victor, girl, March 18
Autumn Schwaderer and Darren Smith, Missoula, girl, March 18
Nicole Yellow Horse and Jose Moran, Austin, Texas, girl, March 19
Francine Mpela Moke and Arsene Kambiri Kwambo, Missoula, boy, March 21
Tayla Desjarlais and Martin Stops, Arlee, boy, March 25
Olivia Gordon and Lukas Siverly, Missoula, girl, March 25
Sandra Vasecka and Brian Vasecka, Missoula, boy, April 1
Rebecca and Matthew Springett, Helena, twin girls, April 1
Carlyn and Mario Schulzke, Missoula, girl, April 4
Bonnie and Anthony Brown, Missoula, boy, April 4
Camile Kurtz and Frank Loewen, Missoula, girl, April 3
Sophie Lynn Trull and Wyatt Watkins Trull, Missoula, girl, April 2
Jillian Andersen and Aaron Stow, Missoula, boy, April 1
Arbasha Hayat and Ahmad Sanbalzi, Missoula, boy, April 1
Bethany Sorenson and Jacques Pinto, Missoula, girl, April 5
Kerry and Tyler Lawson, Missoula, girl, April 6
Miranda Herren and Austin Smith, Dillon, twin boys, April 6
Bonnie and Casey Bell, Missoula, boy, April 7
Alexis Markert and Joe Timms, Missoula, boy, April 7
Jen and Eric Siegfried, Missoula, boy, April 7
Katie and Peter Halloran, Missoula, boy, April 9
Laura Rose Stiles and Terry Samson Stiles, Missoula, boy, April 12