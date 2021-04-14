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Births for Wednesday, April 14
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Births for Wednesday, April 14

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births stockimage

Jen and Gio Blood, Missoula, girl, March 28

Clare and David Friedlander, Missoula, boy, March 27

Ashley and Joshua Rhines, Missoula, boy, March 25

Jessica Lee and Dylan Barbash, Missoula, boy, March 23

Moriah and Steven Mitsuda, Missoula, boy, March 25

Kimber and Joseph Smith, Florence, boy, March 29

Jillian Jagelski Schofield and Colton Schofield, Missoula, boy, March 29

Kailey and Bradley Letzig, Hamilton, boy, March 29

Caitlyn and Lucas McIver, Huson, boy, March 28

Hannah Rhinehart and Samuel Hale, Missoula, boy, March 30

Elizabeth Terrell and Kenneth Foster, Victor, girl, March 18

Autumn Schwaderer and Darren Smith, Missoula, girl, March 18

Nicole Yellow Horse and Jose Moran, Austin, Texas, girl, March 19

Francine Mpela Moke and Arsene Kambiri Kwambo, Missoula, boy, March 21

Tayla Desjarlais and Martin Stops, Arlee, boy, March 25

Olivia Gordon and Lukas Siverly, Missoula, girl, March 25

Sandra Vasecka and Brian Vasecka, Missoula, boy, April 1

Rebecca and Matthew Springett, Helena, twin girls, April 1

Carlyn and Mario Schulzke, Missoula, girl, April 4

Bonnie and Anthony Brown, Missoula, boy, April 4

Camile Kurtz and Frank Loewen, Missoula, girl, April 3

Sophie Lynn Trull and Wyatt Watkins Trull, Missoula, girl, April 2

Jillian Andersen and Aaron Stow, Missoula, boy, April 1

Arbasha Hayat and Ahmad Sanbalzi, Missoula, boy, April 1

Bethany Sorenson and Jacques Pinto, Missoula, girl, April 5

Kerry and Tyler Lawson, Missoula, girl, April 6

Miranda Herren and Austin Smith, Dillon, twin boys, April 6

Bonnie and Casey Bell, Missoula, boy, April 7

Alexis Markert and Joe Timms, Missoula, boy, April 7

Jen and Eric Siegfried, Missoula, boy, April 7

Katie and Peter Halloran, Missoula, boy, April 9

Laura Rose Stiles and Terry Samson Stiles, Missoula, boy, April 12

Kaitlin and Kyle Cyr, Frenchtown, boy, April 10

Sarah and Justin Fosse, Missoula, girl, April 12

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