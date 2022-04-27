 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Births for Wednesday, April 27

  • 0
births stockimage

Kassandra Stump and Micheal Muir, Helena, girl, March 27.

Raylynn Cannon and Philip Taylor, Corvallis, girl, March 31.

Amanda Murdock and Chancelor Tant, Garrison, girl, April 2. 

Aidan and Easton Purchio, Missoula, boy, April 3.

Raven Hopper and Shawn Smith, Missoula, boy, April 3. 

Shelby Applegate and Henry Huber, Deer Lodge, boy, April 3.

Zuleima Cruz-Benjume and Austin Young, Missoula, boy, April 4.

Brittney and Tyler Hughes, Missoula, boy, April 4. 

Kayden Rees and Burke Potter, Missoula, boy, April 5.

Sterling Little Leaf and Terry Brown Missoula, girl, April 5.

Sarah Dalton and William Adams, Arlee, boy, April 6.

Lynn and Brian Lease, Missoula, boy, April 6.

People are also reading…

Svetlana Yegorova and Christopher Khan, Missoula, girl, April 6.

LaDeanna ManyHides and Richard Hunter Jr., Polson, girl, April 7.

Alexia Parizeau, Missoula, girl, April 7. 

Katie and Kevin Stewart, Missoula, boy, April 8. 

Emilie McIntyre and Kelan Cekay, Missoula, boy, April 8. 

Kirsten Johnson and Kelsey Wall-MacLane, Missoula, girl, April 10. 

Kendra Zuleger and Kyle Bogar, Missoula, girl, April 12. 

Anna Perry and Zachorie Oran, Clinton, boy, April 12.

Jamie Sharkey and Edwin Wilson III, Lolo, girl, April 13. 

Tessa Stephens and Joseph McGillivray, Lolo, boy, April 18. 

Adriana Fehrs and Joshua Stedman, Arlee, boy, April 21.

Madeleine Hoyt and Grey Kaull, Missoula, girl, April 21. 

Alexia Reed and Brandon Arbogast, St. Regis, girl, April 21. 

Mackenzie Helland and Levi Sarrazin, Missoula, girl, April 21. 

Tavin Souza and David Hann, Missoula, girl, April 23. 

0 Comments
You must be logged in to react.
Click any reaction to login.
0
0
0
0
0

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News