Births for Wednesday, April 28

Angela Hawkaluk and Robert Trahan, Missoula, boy, April 20
Charlee Marvin and John Pfarr, Stevensville, boy, Jan. 30
Marian Datisman and Curtis Riley, Stevensville, boy, March 24
Brandi Montgomery and Michael Sanchez, Missoula, boy, March 30
Birttaney Arnold and David Knott, Missoula, boy, April 2
Molly Larson and Creighton Callison, Missoula, girl, April 6
Rebekkah Bain and Devin Montgomery, Huson, boy, April 10
Allison and Luke Striegel, Missoula, boy, April 21
Tyrene and Ryan Dalton, Missoula, boy, April 22
Nataliia and Michael Syzochenko, Missoula, girl, April 22
Mikenzi and Colby Hagan, Missoula, girl, April 22
Kelsey and Jake Pelczar, Billings, girl, April 25
Allison McKinney and Shawn Thompson, Missoula, girl, April 23
Janelle and Brian Loyd, Missoula, girl, April 23
Katilyn and Nathan Fleury, Butte, twin girls, April 19
Mikenzi and Colby Hagan, Missoula, girl, April 19