 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Births for Wednesday, April 28
0 comments

Births for Wednesday, April 28

  • 0
{{featured_button_text}}
births stockimage

Angela Hawkaluk and Robert Trahan, Missoula, boy, April 20

Charlee Marvin and John Pfarr, Stevensville, boy, Jan. 30

Marian Datisman and Curtis Riley, Stevensville, boy, March 24

Brandi Montgomery and Michael Sanchez, Missoula, boy, March 30

Birttaney Arnold and David Knott, Missoula, boy, April 2

Molly Larson and Creighton Callison, Missoula, girl, April 6

Rebekkah Bain and Devin Montgomery, Huson, boy, April 10

Allison and Luke Striegel, Missoula, boy, April 21

Tyrene and Ryan Dalton, Missoula, boy, April 22

Nataliia and Michael Syzochenko, Missoula, girl, April 22

Mikenzi and Colby Hagan, Missoula, girl, April 22

Kelsey and Jake Pelczar, Billings, girl, April 25

Allison McKinney and Shawn Thompson, Missoula, girl, April 23

Janelle and Brian Loyd, Missoula, girl, April 23

Katilyn and Nathan Fleury, Butte, twin girls, April 19

Mikenzi and Colby Hagan, Missoula, girl, April 19

Destinee and Michael Stevens, Missoula, girl, April 24

Meghan Yeomans and Timothy Ray, Missoula, girl, April 26

0 comments
You must be logged in to react.
Click any reaction to login.
0
0
0
0
0

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News