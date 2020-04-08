Births for Wednesday, April 8, 2020

Emily and Travis Griffin, Missoula, boy, March 30
Lara and Travis Gran, Missoula, boy, March 30
Eleni and Tanner Babbitt, Milltown, boy, March 31
Cori and Ryan Weedmark, Missoula, girl, April 1
Rachel and Max Copeland, Missoula, April 1
Sayidah and Mark Felsman, Missoula, girl, March 12
Robyn and Tim Thomas, Corvallis, boy, April 2
Michelle and Will Cole, Darby, boy, April 3
Cassandra Kline, Arlee, boy, April 3
Kendra Wabaunsee-Pitts and Zanen Pitts, Arlee, girl, April 4
Madison and Jesse Fulcher, Missoula, girl, April 4
Alaina Selensky and Chad Galle, Anaconda, girl, April 4
Rachel and Jesse Ames, Missoula, girl, April 6
Sarah and Dustin Schwarz, Lolo, girl, April 6
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