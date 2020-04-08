Births for Wednesday, April 8, 2020

Births for Wednesday, April 8, 2020

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Emily and Travis Griffin, Missoula, boy, March 30

Lara and Travis Gran, Missoula, boy, March 30

Eleni and Tanner Babbitt, Milltown, boy, March 31

Cori and Ryan Weedmark, Missoula, girl, April 1

Rachel and Max Copeland, Missoula, April 1

Sayidah and Mark Felsman, Missoula, girl, March 12

Robyn and Tim Thomas, Corvallis, boy, April 2

Michelle and Will Cole, Darby, boy, April 3

Cassandra Kline, Arlee, boy, April 3

Kendra Wabaunsee-Pitts and Zanen Pitts, Arlee, girl, April 4

Madison and Jesse Fulcher, Missoula, girl, April 4

Alaina Selensky and Chad Galle, Anaconda, girl, April 4

Rachel and Jesse Ames, Missoula, girl, April 6

Sarah and Dustin Schwarz, Lolo, girl, April 6

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