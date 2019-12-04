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Abbey and Nathan Guza, Missoula, boy, Nov. 26

Hollie and Ryan Toews, Missoula, girl, Nov. 26

Bailey and Andrew Elliott, Missoula, girl, Nov. 25

Jhreslyn Whitegrass and Joshua Ball-King, Missoula, boy, Nov. 27

Stephanie Fahlgren and Dillon Edwards, Polson, girl, Aug. 5

Alivia Abrahamson and Corey Deering, Hamilton, girl, Nov. 21

Heather E. Vieira and Derek C. Vieira, Missoula, girl, Nov. 29

Rhian Clark and Jake Coolidge, Missoula, girl, Nov. 29

Kendra and Stephen Thomas, Missoula, girl, Dec. 1

Stacia and Joshua Timbrook, Missoula, boy, Dec. 1

Tondy Baumgartner and Kelly Schneiter, Missoula, boy, Dec. 1

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