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Births for Wednesday, December 14

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Kyla Boggess and Daniel Rios, Bozeman, girl, Dec. 1.

Kendall Bergren and Ryan Sabine, Hamilton, girl, Dec. 1.

Heather Bering and Dennis Sullivan, Butte, boy, Dec. 1.

Vanna Koehler and Joshua Stevenson, Seeley Lake, girl, Nov. 29.

Allison and Matthew McAdow, Missoula, boy, Nov. 23.

Megan and Jordan Anderson, Butte, boy, Nov. 3. 

Mary Medley and Marc Ota, Missoula, boy, Dec. 8. 

Shandyn Whitehawk and Sterling Whitecow, Missoula, boy, Dec. 6. 

Morgan Gates and Patrick Wilson, Helena, girl, Dec. 6. 

Zabrina Wigton and Dustin Panian, Missoula, boy, Dec. 6.

Jasmine and Justin Brown, Drummond, boy, Dec. 10.

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Noel and Tennyson Miller, Garrison, boy, Dec. 12.

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