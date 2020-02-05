Births for Wednesday, Feb. 5, 2020

Kelsey and Matt Ashmore, Missoula, boy, Jan. 28
Melanie and Jared Brown, Hamilton, girl, Jan. 29
Jamie and Max Hausauer, Missoula, girl, Jan. 29
Shelby Fadness, Missoula, girl, Jan. 29
Lael Gabrian and Joel Brown, Missoula, boy, Jan. 29
Leslie Weyh and Ethan Lerman, Missoula, boy, Jan. 30
Keah and Michael Jakob, Missoula, girl, Jan. 30
Vanessa Ruth Godard and Allen Lee Godard Jr., Victor, boy, Feb. 2
Whitney and Josiah Denham, Great Falls, girl, Feb. 1
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Mandy McFadden and Spencer Savage, Missoula, twins (boy and girl), Feb. 2
Jennifer Geist-Quigley and James Quigley, Missoula, girl, Feb. 2
Jorden and Luke Shypkowski, Missoula, girl, Jan. 31
Autumn and Chance Brawley, Corvallis, girl, Feb. 1
Kelly and Ryan Weingardt, Missoula, girl, Jan. 30
Kara and Jason Zengraf, Missoula, girl, Jan. 30
Brittany and Hunter Jones, Missoula, girl, Jan. 31
Amber Marie and Wes Matthew Whitlatch, Lolo, boy, Feb. 3
Deedra J. and Kurt Whittemore, Stevensville, girl, Feb. 3
Liliya A. and Ivan N. Lemeza, Missoula, boy, Feb. 3