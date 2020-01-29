Heather and Thomas Adams, Clinton, girl, Jan. 20
Celina Gray and Dario McCarty, Missoula, girl, Nov. 30
Makayla Southwick and Terrell Perez, Missoula, girl, Jan. 12
Alisa Barker and Shawn Burch, Stevensville, girl, Jan. 12
Taylor Gailey and Dylan Davis, Ronan, girl, Jan. 13
Jessica and Tony Loveless, Stevensville, boy, Jan. 21
Karissa Trahan-Sorrell and Julian Sorrell, Ronan, girl, Jan. 21
Jolynn Running Wolf and Joe Crawford, Missoula, boy, Jan. 16
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Alli Stepper and Wyatt Holzworth, Missoula, girl, Jan. 16
Kayla and Dan Conners, Missoula, girl, Jan. 25
Emerald Victoria Pyron and Tanner Edward Newell, Frenchtown, boy, Jan. 24
Anastasia Orkwiszewski and Reeve Tinnell, Missoula, girl, Jan. 24
Echo Brown and Chaney Bell, St. Ignatius, twin girls, Jan. 24
Melanie and Stephen Ohler, Missoula, boy, Jan. 24
Sheryden and Jamar Galbreath, Missoula, girl, Jan. 27