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Hailey Faust and Aaron Roos, Missoula, boy, Dec. 31

Martha TessaMarie Beaumont and Darrell Fitzgerald Clifton Jr., Missoula, boy, Jan. 1

Tara and Kenny Hartley, Huson, boy, Dec. 31

Emily and Kainoa Lake, Missoula, girl, Dec. 31

Amber Dobb and Dave Macclay-Schulte, Lolo, girl, Dec. 31

Jessica and Tel Menard, Lincoln, girl, Jan. 2

Karastin and Zachary Morgan, Missoula, girl, Jan. 2

Holly and Christian Cahoon, Seeley Lake, girl, Jan. 2

Meghan and Benjamin Goble, Missoula, boy, Dec. 31

Kristen Price, Missoula, girl, Dec. 31

Ashley and Dyllon Dalton, Arlee, boy, Jan. 5

Christina and Ethan Bucarey, Polson, twin girls, Jan. 4

Dwight and Jennifer Hooley, Corvallis, boy, Jan. 4

Coty M. Wilson and Peter C. Collins, Missoula, boy, Jan. 6

Raven Hopper, Missoula, boy, Jan. 6

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