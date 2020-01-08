Hailey Faust and Aaron Roos, Missoula, boy, Dec. 31
Martha TessaMarie Beaumont and Darrell Fitzgerald Clifton Jr., Missoula, boy, Jan. 1
Tara and Kenny Hartley, Huson, boy, Dec. 31
Emily and Kainoa Lake, Missoula, girl, Dec. 31
Amber Dobb and Dave Macclay-Schulte, Lolo, girl, Dec. 31
Jessica and Tel Menard, Lincoln, girl, Jan. 2
Karastin and Zachary Morgan, Missoula, girl, Jan. 2
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Meghan and Benjamin Goble, Missoula, boy, Dec. 31
Kristen Price, Missoula, girl, Dec. 31
Ashley and Dyllon Dalton, Arlee, boy, Jan. 5
Christina and Ethan Bucarey, Polson, twin girls, Jan. 4
Dwight and Jennifer Hooley, Corvallis, boy, Jan. 4
Coty M. Wilson and Peter C. Collins, Missoula, boy, Jan. 6
Raven Hopper, Missoula, boy, Jan. 6