Births for Wednesday, January 20

Rachel Sullivan and Anas Al-ali, Missoula, boy, Jan. 12
Gretchen and James Wiscombe, Missoula, boy, Jan. 12
Sadie Rae Russell and Brian Foster, Missoula, girl, Jan. 13
Jennifer and Robert Maurer, Missoula, boy, Jan. 13
Marquelle Williams, Butte, boy, Jan. 14
Elizabeth and Francisco Crespo, Missoula, girl, Jan. 14
Trish and Justin Peterson, Missoula, boy, Jan. 16
Christine and Robert Smith, Hamilton, boy, Jan. 16
Cassandra and Derek Stewart, Butte, boy, Jan. 11
Chanda Chimbundu and Justin Kasali, Missoula, girl, Jan. 13
Kayla Knights and Kacee Sutton, Florence, girl, Jan. 19
Evelyn Soberanis and Jorge Oswald Carrera, Missoula, girl, Jan. 18
Kelsey Buckley Walnum and Travis Ian Walnum, Missoula, boy, Jan. 18
Brandy and Eric Greener, Missoula, boy, Jan. 18