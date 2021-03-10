Births for Wednesday, March 10

Alyssa Briceland and Tim Hamilton, Stevensville, boy, March 2
Ciara and Nathan Anderson, Missoula, boy, March 2
Kallie Dotz, Missoula, boy, March 2
Shawnabelle and Toddie Buffalo, Arlee, boy, March 4
Nikaela Daun Parke and Ryan Michael Parke, Missoula, boy, March 5
Minako May and Luke Walawander, Missoula, girl, March 4
Joslin Hubbard and Nathan Hubbard, Missoula, boy, March 5
Shannon Rose Janssen and Jud Harris, Missoula, girl, March 4
Rebecca Spurlock and Eric Monson, Missoula, boy, March 3
Amanda Andres (Trimble) and Clayton Trimble, Arlee, girl, March 4
Melissa and Benjamin Miller, Hamilton, boy, March 7
Jessica and Ryhan Sempler, Missoula, boy, March 8