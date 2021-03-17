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Births for Wednesday, March 17

Births for Wednesday, March 17

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Libby and Ely Indreland, Missoula, girl, March 8

Kelsey and Brendan Elkins, Missoula, girl, March 8

Tatyona Marie Northcutt Orvis and Andrew Scott Orvis, Missoula, boy, March 10

Ivy Lulack and Chayton Lulack, Missoula, girl, March 10

Danielle Boucher and Nathan Boucher, Missoula, boy, March 11

Kelsey Rynell Larson and Kory James Gleed, Missoula, girl, March 11

Jessica and Dustin McKay, Missoula, boy, March 10

Rebecca Delger and Christopher Lee, Frenchtown, girl, March 10

Lindsey and Ross Peterson, Missoula, boy, March 8

Paulee Small and Julian Solis Hiwalker, Missoula, girl, March 11

Whitney E. Woodland and William L. Cyr, Lincoln, boy, March 12

Cecilia and Dylon Barrett, Missoula, girl, March 13

Signe Leirfallom and Benjamin Wilson, Missoula, girl, March 14

Jalyssa and Zach McPherson, Lolo, girl, March 13

Jenny Mueller and Brock Belgarde, Missoula, girl, March 12

Yashua Sweetland and Richard Maginnis, Spokane, girl, March 15

Chantal Myiramanza and Gilbert Hategeka, Missoula, boy, March 15

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