Births for Wednesday, March 17

Libby and Ely Indreland, Missoula, girl, March 8
Kelsey and Brendan Elkins, Missoula, girl, March 8
Tatyona Marie Northcutt Orvis and Andrew Scott Orvis, Missoula, boy, March 10
Ivy Lulack and Chayton Lulack, Missoula, girl, March 10
Danielle Boucher and Nathan Boucher, Missoula, boy, March 11
Kelsey Rynell Larson and Kory James Gleed, Missoula, girl, March 11
Jessica and Dustin McKay, Missoula, boy, March 10
Rebecca Delger and Christopher Lee, Frenchtown, girl, March 10
Lindsey and Ross Peterson, Missoula, boy, March 8
Paulee Small and Julian Solis Hiwalker, Missoula, girl, March 11
Whitney E. Woodland and William L. Cyr, Lincoln, boy, March 12
Cecilia and Dylon Barrett, Missoula, girl, March 13
Signe Leirfallom and Benjamin Wilson, Missoula, girl, March 14
Jalyssa and Zach McPherson, Lolo, girl, March 13
Jenny Mueller and Brock Belgarde, Missoula, girl, March 12
Yashua Sweetland and Richard Maginnis, Spokane, girl, March 15
Chantal Myiramanza and Gilbert Hategeka, Missoula, boy, March 15