Births for Wednesday, March 24

Mindy Street and Cody Sutherlin, Stevensville, boy, March 15
Josh and Ashley Kamrath, Stevensville, girl, March 18
Linda N. Shaffer and Neil T. Hayes, Missoula, boy, Feb. 23
Sierra Hadley and Michael O'Leary, Victor, boy, Feb. 26
Andreesen Crank and Jesse Sager, Ronan, twin girls, Feb. 27
Aleshia Nicol Johnson and Levi Brady Radford, Seeley Lake, boy, March 2
Shandielle A. Harshbarger and Kevin L. Schottey, Missoula, boy, March 3
Kyona Burnham and Michael Bumgarner, Hamilton, boy, March 4
Rachel M. Keith and Paul I. Kohlin, Missoula, boy, March 5
Caitlin Wardell and David Lunn, Missoula, girl, March 8
Mikayla Dethman, Bonner, boy, March 18
Alex and Jackson Birrell, Missoula, boy, March 20
Angela and Eric Brentrup, Missoula, girl, March 21
Jessica and Tyler Bowen, Missoula, girl, March 21
Raven and David Myers, Seattle, girl, March 18
Alexandria and John Tolson, Florence, girl, March 19
Harper Ford and Douglas Ford Jr., Missoula, boy, March 18
Rebekah And Kyle Degryse, Missoula, boy, March 19
Madison Morgan, Missoula, boy, March 22
Roxanne Shelstad and Jeffrey Bastian, Havre, girl, March 23