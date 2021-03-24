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Births for Wednesday, March 24

Births for Wednesday, March 24

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Mindy Street and Cody Sutherlin, Stevensville, boy, March 15

Josh and Ashley Kamrath, Stevensville, girl, March 18

Linda N. Shaffer and Neil T. Hayes, Missoula, boy, Feb. 23

Sierra Hadley and Michael O'Leary, Victor, boy, Feb. 26

Andreesen Crank and Jesse Sager, Ronan, twin girls, Feb. 27

Aleshia Nicol Johnson and Levi Brady Radford, Seeley Lake, boy, March 2

Shandielle A. Harshbarger and Kevin L. Schottey, Missoula, boy, March 3

Kyona Burnham and Michael Bumgarner, Hamilton, boy, March 4

Rachel M. Keith and Paul I. Kohlin, Missoula, boy, March 5

Caitlin Wardell and David Lunn, Missoula, girl, March 8

Mikayla Dethman, Bonner, boy, March 18

Alex and Jackson Birrell, Missoula, boy, March 20

Angela and Eric Brentrup, Missoula, girl, March 21

Jessica and Tyler Bowen, Missoula, girl, March 21

Raven and David Myers, Seattle, girl, March 18

Alexandria and John Tolson, Florence, girl, March 19

Harper Ford and Douglas Ford Jr., Missoula, boy, March 18

Rebekah And Kyle Degryse, Missoula, boy, March 19

Madison Morgan, Missoula, boy, March 22

Roxanne Shelstad and Jeffrey Bastian, Havre, girl, March 23

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