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Births for Wednesday, March 3

Births for Wednesday, March 3

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births stockimage

Tara and Adam Pfeifer, Helena, boy, Feb. 24

Amery Pettigrew and Austian Ryan, Missoula, girl, Feb. 23

Brittany Swanson and Michael Swanson Jr., Corvallis, girl, Feb. 22

Hannah Templer and Jim Thomas, Missoula, girl, Feb. 24

Naomi and Ryan Wetherall, Missoula, boy, Feb. 24

Jasmine and Jonathan Wiant, Philipsburg, boy, Feb. 23

Katherine Brooks and Dylan Herman, Missoula, girl, Feb. 5

Jessica Fite and Thomas Reynolds, Missoula, boy, Feb. 10

Linsday Van Nice and Arthur Sykes, Lolo, boy, Feb. 11

Nicole Howell and Marcus Sheridan, Missoula, boy, Feb. 16

Kathleen D. Wood and Tony N. Troglia, Butte, boy, Feb. 17

Pirrie Durkee and Neiko Durkee, Florence, boy, Feb. 24

Andrea M. Vannatta and David D. Pontrelli, Missoula, boy, Feb. 25

Lizzy Vance and Quincy Walker, Missoula, boy, Feb. 28

Indya Rose Brim, Texas, boy, Feb. 28

Mar Kaj Kabamb and Gloria Musehenu, Missoula, girl, Feb. 28

Katelyn Dawn Conner and Jeramy Michael Conner, Missoula, boy, Feb. 27

Joni and Chris Cainan, Arlee, boy, Feb. 25

Amanda and Justin Wiseman, Missoula, girl, March 1

Jennifer and Peter Martin, Missoula, girl, March 1

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