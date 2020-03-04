Births for Wednesday, March 4, 2020

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Suzi and Cody Hutchinson, Lolo, girl, Feb. 27
Nichole Page and Adam Shafer, Rock Creek, girl, Feb. 28
Lindsay and Eric Abrams, Missoula, boy, Feb. 28
Melody and Derek Larsen, Missoula, girl, Feb. 28
Mariya I. Chinikaylo and Vitaliy I. Chinikaylo, Missoula, boy, Feb. 28
Kali Hanson, Missoula, girl, Feb. 28
Marian and Sam Sharples, Missoula, girl, Feb. 29
Gwyneth and Matthew Lang, Missoula, girl, March 1
Jeffreyanne and Kameron Vonheeder, Trout Creek, boy, Feb. 28
Tashina L. Malatare and Devin J. Adams, Arlee, girl, March 2