Megan Nemec and Kyle Babbitt, Missoula, girl, Nov. 5
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Kara L. and Joshua J. Whittle, Missoula, girl, Nov. 5
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Suzy and Brian Berland, Hamilton, girl, Nov. 6
Catherine and Kendall Scarffe, Dillon, boy, Nov. 8
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Cassie Meyer and Benjamin Utigard, Missoula, girl, Nov. 8
Catherine Alexandra Alvernaz and Samuel Jordan Polk, Missoula, boy, Nov. 10
Colleen and Anthony Piluso, Missoua, girl, Nov. 9
Cassie and Todd Auch, Missoula, boy, Nov. 10
Tayleigh Sykes and Raymond Guest, Missoula, boy, Nov. 11