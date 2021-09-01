Births for Wednesday, September 1

Ceciley and Andrew Jarvis, Stevensville, boy, Aug. 24
Leah and Nathan Philbert, Missoula, boy, Aug. 23
Savannah Faber and Ty Waggoner, Stevensville, boy, Aug. 17
Cherish Pfaff and Steven Magner, Clinton, girl, Aug. 20
Kimberly and Phil Van Tassel, Stevensville, girl, Aug. 25
Linnea and Spencer Powell, Missoula, girl, Aug. 26
Leah and Travis Leitch, Missoula, girl, Aug. 27
Landri Noelle Jackson and Joseph Christopher Thurman, Salt Lake City, Utah and Moreno Valley California, girl, Aug. 29
Kelsey Adcock and Alec Jones, Missoula, boy, Aug. 23
Mataya Jore-Padilla and Darius Redstar, Ronan, girl, Aug 23
Taylor Gailey and Dylan Davis, Charlo, boy, Aug. 25
Shawna and Peter Gilleard, Florence, girl, Aug. 30