Adrienne G. Blair and Pete C. Blair
Skylar Philip Hoelstad and Mary Elizabeth Hoelstad
Amy Bruner and Eli Bruner
Sarah Katherine Jean Beckman and Thomas Michael Jensen
Beth Louise Heller and Joseph Peter Nicoletto Jr.
Tara Graham and Brendan Scott Graham
Katherine Ann Dreiling and Michael Randall Dreiling
Justin M. Groff and Sadie M. Groff
Jennifer L. Hildebrand and Brent L. Hildebrand
Deborah L. Hall and Rodney H. Hall
Anna Marie Iler and Jared Grant Iler
Amanda Clark and Adam Clark
Hillary Ann McLeod and Jessica Marie Moats