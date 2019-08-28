Thomas Charles Lund and Maria Eunok Marsolek, Aug. 17
Brandon Lee Zeak and Natalie Louise Black, June 29
Ashley Marie Roberts and Joshua Carl Griffin, Aug. 16
Bradford Hugh Clawson and Tanya Fay Wireman, Aug. 12
Cory Andrew Reiniger and Jade Alexandria Bosic, Aug. 17
Mackenzie Sue Westphal and Justin Cole Cabrera, Aug. 7
Shannon Kathleen Crater and Paul Larry Harper, Aug. 7
Alexander Richard Shull and Micaela Marie Peck, Aug. 17
Nolan Robert Huddleston and Devery Brianne Gallegos, Aug. 19
Michael David Hook and Kila Nichole Brown, July 27
Robert Girard Eamon and Kasey Colean Schlesinger, July 27
Susan Elizabeth Miller and William Fredrick Farbaugh Jr., Aug. 3
Jay Francis Duffy and Jane Elizabeth Opatrny, Aug. 16
Louis John Jette and Kelly Diane Rothwell, Aug. 8
Danielle Kristine Gaither and Clayton Axel Lanham-Reesman, Aug. 9
Ronald Steven Adams and Elizabeth Marie Brunell, Aug. 17
Beau David Madsen and Nicole Marie Von Laven, Aug. 10
Tammela Lynn Cavanaugh and Walter Brian Raikes, Aug. 12
You have free articles remaining.
Elizabeth Rebecca Loomis and Bruce Andrew Robertson, Aug. 18
Laura Sue LeClair and Melinda Marie Hutton, Aug. 17
Tony Lee Stacy and Jessica Jean Vinson, Aug. 18
Clara Anne Easter and Bradley James Petek, Aug. 17
Anthony Mathew Cudney and Alicia Marie Schuler, Aug. 15
Jeren Michael Robinson and Caitlin Samantha Michels, Aug. 17
Markus Luca Pfitzer and Deborah Ploszynski, Aug. 20
Carol Lynne Evins and Peter Warren Smith, Aug. 16
Kassie Loretta Wasley and Travis Eugene Simkins, Aug. 16
Rachel Elizabeth Andrade and Tyler Ladue Smith, Aug. 19
Arata Alexander Uchiyama and Anna Sawada (declaration)
Jordan Ariel Sledge and James Edward Myers (declaration)
Joshua Skott Dobbs and Elizabeth Dawn Settle, Aug. 19
Tricia Leigh Smith-Alexander and Dwayne Maurice Briggs (declaration)
Jonathan David Beech and Alexandra Vickery, Aug. 21
Charles Thomas Scott and Nadia Vera Stadnyk (declaration)
Thomas Vincent McAuliffe and Fei Liu (declaration)