Ashley Nichole Robinson and Ryan Michael Parrish, Aug. 3
Megan Kristine Lutz and Dennis Martin Ployhar, Aug. 3
Lauren Elizabeth La Brie and Seth William Clark, June 29
Tiffany Rose Ramirez and Juan Geronimo Pina, Aug. 5
Jodi Christine Pilgrim and Daniel Patrick Brooks, July 13
Dalayne Sharon Maria Moulton and MaArcus James Gray, Aug. 3
Wade Donald Humphries and Jena Luree Bowman, Aug. 3
Alison Amoroso and Benjamin Michael Miller, June 29
Claire Mora Parsons and Deaver Allen Alden, July 26
Victoria Elizabeth Gondeiro and Andrew Scott Brister, July 13
Kyle Rose Ward and Nikki Scott Clinton, Aug. 2
Matthew Jacob Roberts and Kandra Elizabeth Litwin, July 27
Robert William Eckert and Heidi Elizabeth Tipps, July 13
Lindsey Kay Egelston and Kevin Philip King, July 20
Xanthe Ann Burton and Cameron Hodges Wilson, July 27
Hayley Jean Wright and Grant Hayden Parker, July 27
Ivvy Makaylyn Soloman and drew Edward Alexander Craig, Aug. 3
Darren Pio Kennedy and Larissa Lee Tate, July 27
Angela Marie Anderson and Ryan Michael Webb, July 27
Quinn Joseph Nicholas and Luella Bohlman, Aug. 1
Andrew Charles Ibey and Angel Susann Everhart, Aug. 3
Jamie Diane Schlosser and Travis Dean Parker, Aug. 2
Mikayla Diane Ness and Seth Richard Mason (declaration)
Toree Reiann Knoke and Tyson James Heisler, Aug. 2
Corey Andrew Jones and Nicole Jara'e Smith-Music, Aug. 2
James Wesley Cramer and Aira Rebecca Kidder (declaration)
Cecilia Marilyn Emerich and Oscar Paul Boegli, Aug. 7