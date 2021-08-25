Marriages for Wednesday, August 25

Damian Paul Modlin and Lisa Marie Newton, Aug. 14
Tessa Jeanette Nadeau and Jonathan Kellan Hogan, July 24
Rylee Fred and Josh Meader, Aug. 7
Dai E. Dordor Vang and Killian James Emory, Aug. 15
Brandon Wesley Cope and Demetria Deana Woody, Aug. 7
Ashley Nicole Smigaj and Andrew David Kost, July 17
Angilee Kay Gibbs and Jesse Valentine Jordan, Aug. 14
Madelyn Mary Quinn and Myles Allen Sperry, Aug. 14
Stephanie Anne Kelsey and Ryan Cliff O'Leary, Aug. 20
Eric Kim Petroff and Karolei Suzanne Lydell, Aug. 13
Jayson Clair Rasmussen and Azure Stocking, Aug. 7
Casey Jonathan Ebelt and Audrey Diane Schurg, July 31
Donald Leroy Moore II and Karlie Jayde Calloway, Aug. 14
Patrick Benjamin Swart and Heather Corinne Taylor, Aug. 15
Claire Elaine McKenzie and Benjamin Barthel Walde, Aug. 18
Arthur Michael Warren and Shelby Nicole Decker, Aug. 14
Cassondra Theresa Hughes and Benjamin Michael Shreve, Aug. 7
David Michael Cason and Jazmin-Rose McKinney Frost-Dutton, Aug. 14
Abigail Ryan Schacherl and Austin Daniel Lueck, Aug. 14
Stephen Gregory Blotsky and Shuyu Zhao, Aug. 16
Jesse Alan Gelbaugh and Angela Marie Barr, Aug. 14
Lincoln Jare Anthony Rogers and Aimy Jo Linderman, Aug. 14
David Alexander Ramsey and Kaylee Ann Ogilvie, Aug. 14
Ashley Clarine Harp and Beau Aaron Zimmerman, Aug. 13
Richard Frank Knox and Shaniece Marie Millan (declaration)
Gregory Bruce Lawrence and Deborah Kaye Robinson (declaration)
Mason Andrew Dean and Misael Gerardo Jiminez (declaration)
Kayla Nicole Harvey and Tyler Jerome Van Vallis (declaration)
Tristyn Bay-Lee Perry Rhodes and Benjamin Scott Sanders, Aug. 20
Keegan Walker Ortiz and Karrigan Mona Lisa Long (declaration)
Nathan Jackson Hutson and Kaitlynn Marie Hensen, Aug. 20
Joseph Allan McNess and Tomi Sue McNess (declaration)