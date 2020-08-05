Marriages for Wednesday, August 5, 2020

Jessica Bea Doede and Nicholas Baldwin Lange, June 25
Jocelyn Kaye Trader and Shavez Jerris-Drake Hiatt, June 27
Shaun Michael Schrader and Meaghan Kathleen Houlihan, July 25
Fernando Garcia and Veronica Lucero Macias Gudino, July 4
Michelle Wieland and Troy D. Downard, Juy 25
Colton J. Crist and Jessica Charlotte Beal, June 26
Kent Andrew Wulf and Maayan Renee Avni, June 25
Kailee Ann Johnson and Benjamin John Montean, July 22
Jaclyn Rachelle Lamb and Jake Russell Anders, July 27
Todd Michael Shannon and Talley Kay Hill, July 25
Ange Marie Laridon and Cary Chancellor Brace, July 11
Kyle Andrew Kmet and Alexa Morgan Lamey, July 18
Lauren Elizabeth Cady and Ryan Tyler Anderson, July 18
Carly Michelle Eason and Cameron David Hile, July 18
Emily Louise Jones and Tannor Edward Bach, July 25
Shane Arthur Baker and Aisha Nicole Perez, July 11
Tonya Marie Laursen and David Glen Milsten (declaration)
Adam Michael Miller and Brenna Elizabeth Peck (declaration)
Mary Beth Horvath and Justin Charles Barba, July 25
Tina Marie Halton and Terry Lee Mansfield, July 11
Kaetlyn Jeanette Cordingley and William Paul Sebern, July 25
Sarah Louise Kirschenheiter and Mitchell Scott Speltz, July 25
Dominic Joseph Femiano and Kelly Rose Merslich, July 25
Brandon Dillard Boettcher and Christine Noel Wedoe, July 25
Kathleen Elizabeth Ryan and Colin Benjamin Pearse, July 25
Lisbet Hope Portman and Omar Yasseen Hakeem, July 25
Kayla Marie Devlin and Robert John Cooksey, July 25
Patrick Luke O'Shaughnessy and Jeanette Louise Kapellas, July 27
Chelsea Renae Noblitt and Kyle Drew Powers (declaration)
Ariel Heather Goodman and Shawn Werner Williams (declaration)
Kasey James Mulcahy and Cassandra Lynn Aupperle, July 30
Chad Thomas McDonald and Melissa Ann McMillan (declaration)
Aaron Colin Raycove and Brittney Marie White (declaration)
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