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Marriages for Wednesday, August 5, 2020

Marriages for Wednesday, August 5, 2020

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Jessica Bea Doede and Nicholas Baldwin Lange, June 25

Jocelyn Kaye Trader and Shavez Jerris-Drake Hiatt, June 27

Shaun Michael Schrader and Meaghan Kathleen Houlihan, July 25

Fernando Garcia and Veronica Lucero Macias Gudino, July 4

Michelle Wieland and Troy D. Downard, Juy 25

Colton J. Crist and Jessica Charlotte Beal, June 26

Kent Andrew Wulf and Maayan Renee Avni, June 25

Kailee Ann Johnson and Benjamin John Montean, July 22

Jaclyn Rachelle Lamb and Jake Russell Anders, July 27

Todd Michael Shannon and Talley Kay Hill, July 25

Ange Marie Laridon and Cary Chancellor Brace, July 11

Kyle Andrew Kmet and Alexa Morgan Lamey, July 18

Lauren Elizabeth Cady and Ryan Tyler Anderson, July 18

Carly Michelle Eason and Cameron David Hile, July 18

Emily Louise Jones and Tannor Edward Bach, July 25

Shane Arthur Baker and Aisha Nicole Perez, July 11

Tonya Marie Laursen and David Glen Milsten (declaration)

Adam Michael Miller and Brenna Elizabeth Peck (declaration)

Mary Beth Horvath and Justin Charles Barba, July 25

Tina Marie Halton and Terry Lee Mansfield, July 11

Kaetlyn Jeanette Cordingley and William Paul Sebern, July 25

Sarah Louise Kirschenheiter and Mitchell Scott Speltz, July 25

Dominic Joseph Femiano and Kelly Rose Merslich, July 25

Brandon Dillard Boettcher and Christine Noel Wedoe, July 25

Kathleen Elizabeth Ryan and Colin Benjamin Pearse, July 25

Lisbet Hope Portman and Omar Yasseen Hakeem, July 25

Kayla Marie Devlin and Robert John Cooksey, July 25

Patrick Luke O'Shaughnessy and Jeanette Louise Kapellas, July 27

Chelsea Renae Noblitt and Kyle Drew Powers (declaration)

Ariel Heather Goodman and Shawn Werner Williams (declaration)

Kasey James Mulcahy and Cassandra Lynn Aupperle, July 30

Chad Thomas McDonald and Melissa Ann McMillan (declaration)

Aaron Colin Raycove and Brittney Marie White (declaration)

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