Andrea Jo Siegle and Andrew Ruben Muro, June 1
Brandi Irene Blair and James Floyd White II, Sept. 7
Elizabeth Diann Keeley and Christopher Joseph Mainey, Nov. 25
Michael Joseph Ranero and Erica Paige DeLucero, Oct. 26
John Thomas Christiansen and Amanda Mae Nelson, Nov. 25
Brina Ann Sonju and Shawn William Bright (declaration)
Samantha Marie King and Ryan Steven Scully, Nov. 22
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Emily Fox Lorenze and Benkaine Frank Simon (declaration)
Elizabeth Ryan Christianson and Earl Douglas Eller, Nov. 22
Timothy Mark Branda and Kirsten Alyss Osen, Nov. 22
Brandon Joshua Bachman and Casey Gloria Allen (declaration)
Clarysa Lynn Pruszinski and Chelsey Lynn Swank, Nov. 26
Scott Brian Wiest and Dawn Marie McClure (declaration)