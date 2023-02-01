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Marriages for Wednesday, February 1

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marriage stockimage

Cecily Fenevieve Parell and Samuel Joseph Kreslins, Missoula, Jan. 14. 

June Marie Arney and Damian Brian Penman, Missoula, Dec. 31. 

Keir Anthony Sanzano and Jordan Elizabeth McClure, Missoula, Jan. 21. 

Eden Cynthia Elgin and Morgan Shane Miller, Missoula, Jan. 22. 

Veronica Valerie McNair and Aurelin Cuevas, Missoula, Jan. 22. 

Darcy Lindeman and Joseph Christopher Dunn, Missoula, Jan. 20. 

Corey Thomas Earner and Birttany Rose Mattix, Missoula, Jan. 25. 

Jeremy Franklin Yowell and Lillian Victoria Moon, Missoula, Jan. 27. 

Alyson Rae Gourd and Alexander Amstutz Desmarais, Missoula, declaration.

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