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Marriages for Wednesday, January 11

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marriage stockimage

Cruz Javier Olivas Arroliga and Christina Saavedra, Missoula, Jan. 4.

Danielle Christina Maxwell and Matthew William Wiles, Missoula, Aug. 8. 

Beau Lee McLean and Courtney Danielle Ratliff, Missoula, Jan. 7.

Megan Lydia Schoenen and Ryan Martin Handley, Park, Dec. 31. 

Christopher Cody Stephens and Sona Roshanna Brown, Ravalli, Dec. 30. 

Xena Lynn Saumell and Andrew Thomas Michael Fouty, Missoula, Jan. 3. 

Miranda Devonae Bakker and Tyler David Welch, Missoula, Jan. 5. 

Craig Lewis Blair and Bruna Lima Da Mata, Flathead, Jan. 5.

Roger Eric Oran and Sarah Mackenzie Edmunds, Missoula, Jan. 6. 

Keely Lyn Fishman and Damian Anthony Vasquez, Missoula, Jan. 5. 

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