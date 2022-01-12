Marriages for Wednesday, January 12

Justin Kenneth Sheets and Haley June Lorraine Ray, Sept. 4
Max Edward Sayer and Tina Elaine Thomas, Dec. 18
Sakai Scheffer and Jason Leonard Schmidt, Dec. 31
Shelly Jo Dolby and Tuguldur Boldbaatar, Jan. 3
Jayme Roanne Guy and Gregory Ellis Porter, Dec. 31
Jaclyn Diane Parnell and Alejandro Manjavacas Arevalo, Dec. 31
William Richard Caras and Laurie Frances Robinson, Dec. 28
Robert Eugene Jackson Jr. and Kelley Jeanne Jackson (declaration)
Ariel Flankey and Sukhrob Nazriev (declaration)
Jennifer Patchen and Jaramy Shannon Willis (declaration)
Eli Pearson Worrall and Danielle Anna Klemenko (declaration)
Erin Elaine McColly and Brian Matthew Lopez (declaration)
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