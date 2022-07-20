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Marriages for Wednesday, July 20

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Kittiera Hope Mantanona and Robert Gonzalez, July 3, Missoula

Erin Colleen O'Loughlin and Teresa Marie Sage, May 28, Flathead

Romannie LaSalle Marsalis and Amanda Kay Sullivan, July 9, Flathead

Valerie Nicole Rinder and Edward David Wrzesien, July 11, Missoula

Logan Renee Peterson and Jeremy James Foundagun, May 21, Missoula

Richard James Green and Ashley Ann Deady, July 9, Lake

Kendra Rae Nickol and Victor V. Levchenko, July 18, Missoula

Michelle Marie Carter and Michael Joseph Donald Kaufman, July 7, Flathead

Spencer Chase McKay and Klara Jane Isbell, July 9, Missoula

Sara Jane Michell and Ethan Erik Jones, June 25, Missoula

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Kristina Macgrady and Zachary Aaron Neubauer, July 1, Ravalli

Luke A. Johnson and Heather Jean Skillicorn, July 14, Missoula

Christina Alicia Skaug and Daniel Alex McNutt, June 25, Missoula

Jessica Michelle Pena and Alan Michael Moline, July 3, Missoula

Jazzer-Rae Ryanna Maggie Lynn Engel and Bailey George Halland, June 25, Flathead

Lindsey Beth Hall and Lee Richard Hardt, July 2, Lake

Austin Eaton and Cecelia Mae Fiester, July 14, Missoula

Kendra Florence Kezur and Frederick William Grossmann IV, July 9, Missoula

Nicolas Scott Karls and Jessica Ayla Skinner, July 6, Missoula

Shariah Tenae Bercier and Codi Ray Fisher, July 13, Missoula

Julia Sheftall Goldberg and Andrew Michael Hartman, July 9, Lake

Mickenzie Danae Long and Israel Romero, July 8, Missoula

Brittany Dawn Wiseman and Jeffrey Howard Walden, July 9, Lake

Amy Marie Smith and David Michael Beaver, July 11, Flathead

Thomas Leif Gauthier and Moumita Acharya, July 10, Missoula

Scott Allen Gerke and Michelle Toni Burke, July 11, Flathead

Braxton Ryan Greenlow and Andrea Maretta Clarke, July 9

Alexandra Michael Morris and Walter Joseph Bowden IV, declaration

Dayna May Keim and Brandon Joseph Levy, declaration

Bryan R. Wolff and Kelsey Lynn Mulcahy, July 12, Missoula

Stevi Ann Dunne and William Clark Johns, July 15, Missoula

Kenneth Dean Mohler Jr. and Janina Estelle Kowalik, July 15, Missoula

Mindy Ann Hobbs and Cheyenne Danielle Palmer, July 15, Missoula

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