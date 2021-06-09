Marriages for Wednesday, June 9

Simeon Fedorovich Chinikaylo and Julia Vladimirovna Shved, May 15
Justin Dean Zuraff and Ceara Alicann Piediscalzzi, May 29
Jeremy Len Bezdicek and Samantha Lee Bouldin, May 15
Nicole Renee Basle and Lonnie Michael Murphy, May 16
Megan Elizabeth Cartwright and William Charles Fisher, May 30
Jodie Michelle Satterlee and Dexter Jerry Crago, May 22
Malisa Toy Peters and Christopher Shawn Kramer, May 28
Lance Alan Canning and Deanna Rae Waller, May 23
Glenn Philip Ingram and Makaya Lin Stone, May 30
Garret Christopher Visser and Haley Nicole Shovlin, May 29
Andrew Francess Many Hides and Jaye Leilani Burke, June 1