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Marriages for Wednesday, June 9
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Marriages for Wednesday, June 9

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Simeon Fedorovich Chinikaylo and Julia Vladimirovna Shved, May 15

Justin Dean Zuraff and Ceara Alicann Piediscalzzi, May 29

Jeremy Len Bezdicek and Samantha Lee Bouldin, May 15

Nicole Renee Basle and Lonnie Michael Murphy, May 16

Megan Elizabeth Cartwright and William Charles Fisher, May 30

Jodie Michelle Satterlee and Dexter Jerry Crago, May 22

Malisa Toy Peters and Christopher Shawn Kramer, May 28

Lance Alan Canning and Deanna Rae Waller, May 23

Glenn Philip Ingram and Makaya Lin Stone, May 30

Garret Christopher Visser and Haley Nicole Shovlin, May 29

Andrew Francess Many Hides and Jaye Leilani Burke, June 1

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