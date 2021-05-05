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Marriages for Wednesday, May 5
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Marriages for Wednesday, May 5

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Jason Duane Begay and Damion Shane Barnett, Oct. 31

Corie Heather Keller and Michael Scott Hogan, April 10

Victoria Danielle Martinko and Devon James LaShawn Stevenson, April 29

Sophie Jones and Warran Arthur Wright, April 17

Jessica Ann Williams and Matthew David Noble, April 26

Debra Cecille Earling and Robert Scott Stubblefield (declaration)

Christine Michelle Carson and Samuel Ethan Berkelhammer (declaration)

Douglas Kenneth Edwards and Amber Jeanette Grossman (declaration)

Samantha Ann Hege and Hunter Bryan Paulson (declaration)

Jon Coy Cruse and Elizabeth Erin Anderson (declaration)

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