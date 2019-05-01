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Jason Lee Kent and Justine amber DeBates, April 20

Andrew Walter Smith and Stacey Lee LaRue, April 19

Hillary Ann LeFever and Mathew Franklin Potter, April 13

Spohia Maryposa Elizabeth Uhde and Cody William Leatzow, April 19

Listra Sihotang and Brian Thomas Wolf, April 20

Tiffany Marie Thrush and Brian Lee Glaze, April 19

April Renay Collier and Larry Evan's Maranville II, April 19

Alana Marie Dreese and Kevin Ronald Smith, April 22

Dottie Lynn Peters and Victor Cricco, Apirl 19

Torren Zachary Lawson and Lindsey Jean Gordon, April 19

Lily Dee Williams and Johnathan James Drury, April 19

Vladimir Andre Kustanovich and Jasmin Eve DesRosier, April 22

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