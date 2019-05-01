Jason Lee Kent and Justine amber DeBates, April 20
Andrew Walter Smith and Stacey Lee LaRue, April 19
Hillary Ann LeFever and Mathew Franklin Potter, April 13
Spohia Maryposa Elizabeth Uhde and Cody William Leatzow, April 19
Listra Sihotang and Brian Thomas Wolf, April 20
Tiffany Marie Thrush and Brian Lee Glaze, April 19
April Renay Collier and Larry Evan's Maranville II, April 19
Alana Marie Dreese and Kevin Ronald Smith, April 22
Dottie Lynn Peters and Victor Cricco, Apirl 19
Torren Zachary Lawson and Lindsey Jean Gordon, April 19
Lily Dee Williams and Johnathan James Drury, April 19
Vladimir Andre Kustanovich and Jasmin Eve DesRosier, April 22