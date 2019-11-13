Chelsea Marie Keys and Eric Benjamin Becker, Aug. 18
Nicole Jolien Burckhardt and Jason Ryan Berry, Aug. 10
Kathrine Anne Lyon and Scott Charles Cowan (declaration)
Christian Jonathan Menjivar and Stefanie Paula Gonzalez, Nov. 4
Stephanie Joyce Barnes and Chasen James Macer, Nov. 2
Clarissa Leiria Pop and Roman Vasilievich Ratsyuk, Nov. 1
John Edward Sheehan III and Chelsea Elizabeth Choat, Sept. 28
Lisa Marie Martinez and Jeremy Tyler Kubla, Nov. 1
Mariah Rose Williams and Tucker William Squires, Nov. 2
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Jeremiah James Ethan Mercer and Brandi Jace Bryan, Nov. 4
Trey Michael Fisher and Sherri Olson Behunin, Nov. 1
Jessica Dawn Allred and Gregory David Twigg (declaration)
James Clifford Moe and Carolyn Virginia Lee (declaration)
Christine Renee Killeen and Jamie Albert Lamb, Nov. 5
Jessica Lynn Simmons and Andrew Charles Michael Norris (declaration)