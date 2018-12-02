Leah and Travis Leitch, Missoula, boy, Nov. 22
Meghan and Quinn Johns, Hillsdale, Illinois/Kalispell, boy, Nov. 22
Jessica and Matt Bryn, Missoula, girl, Nov. 20
Jamie L. and Corey T. Harden, Missoula, boy, Nov. 23
Alyssa and Adam Probst, Alberton, girl, Nov. 24
Anni and Khalin Anderson, Lolo, girl, Nov. 24
Andrea (Andi) Martineau Colson and Colt R. Colson, Missoula, boy, Nov. 25
Michael and Shianne Brown, Missoula, girl, Nov. 23
Kateland M. Benafield and Lucas Jon Branden Coleman, Missoula, boy, Nov. 26
Lauren and Kevin Wells, Muskegon, girl, Nov. 26
Priscilla and Daniel Sobeck, Phoenix, Arizona, boy, Nov. 25
Tierney and Thomas Polnley, Sacramento, California/Spokane, girl, Nov. 29
Ashley and Chris Siller, Missoula, girl, Nov. 29