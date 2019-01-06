Sylvia Oman and Timoty "Sean" Oman, Missoula, girl, Dec. 29
Lindsay and Matthew Heisler, Frenchtown, girl, Dec. 28
Nicole and Dustin Paddock, Darby, girl, Dec. 28
Alex and Isaac Skinner, Rock Creek, boy, Dec. 28
Lauren and John Main, New Albany, Indiana, girl, Dec. 31
Kali and Kyle Strickland, Missoula, boy, Dec. 29
Kaemyn and Tyler Long, Missoula, boy, Dec. 31
Melissa and Bill Singletary, Missoula, boy, Dec. 31
Breanna and Cameron Nielson, Missoula, girl, Jan. 2
Kari and Jake Nimlos, Missoula, boy, Dec. 25
Michelle and Jesse Haynie, Hamilton, girl, Dec. 24
Dusti and Jonathan Kempff, Lolo, girl, Jan. 1