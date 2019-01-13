Renae and Andrew Hill, Missoula, boy, Jan. 7
Nicole and Kody Swartz, Missoula, boy, Jan. 5
Melissa and Gregory Leitner, Missoula, boy, Jan. 4
Kristi and Michael Harris, Helena, boy, Jan. 5
Susanna and James Wicks, Missoula, boy, Jan. 4
Kathryn and Andrew Morris, Missoula, boy, Jan. 4
Naomi and Casey Creppel, Stevensville, girl, Jan. 3
Suzanne K. Yost and Dustin R. Richardson, Frenchtown, girl, Jan. 7
Tiffany Woldstad and Aaron Shaffer, Missoula, girl, Dec. 23
Tanisha Rhoades and Austin Taylor, Seeley Lake, boy, Dec. 31
Destiny Evans and Timmothy Ketron Jr., Missoula, girl, Jan. 2
Briawna Rauh and Brady Bare, Missoula, boy, Jan. 2
Alicia Baer, Missoula, girl, Jan. 9
Tana Stevens, Ronan, boy, Jan. 8