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Renae and Andrew Hill, Missoula, boy, Jan. 7

Nicole and Kody Swartz, Missoula, boy, Jan. 5

Melissa and Gregory Leitner, Missoula, boy, Jan. 4

Kristi and Michael Harris, Helena, boy, Jan. 5

Susanna and James Wicks, Missoula, boy, Jan. 4

Kathryn and Andrew Morris, Missoula, boy, Jan. 4

Naomi and Casey Creppel, Stevensville, girl, Jan. 3

Suzanne K. Yost and Dustin R. Richardson, Frenchtown, girl, Jan. 7

Tiffany Woldstad and Aaron Shaffer, Missoula, girl, Dec. 23

Tanisha Rhoades and Austin Taylor, Seeley Lake, boy, Dec. 31

Destiny Evans and Timmothy Ketron Jr., Missoula, girl, Jan. 2

Briawna Rauh and Brady Bare, Missoula, boy, Jan. 2

Alicia Baer, Missoula, girl, Jan. 9

Tana Stevens, Ronan, boy, Jan. 8

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