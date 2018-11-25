Kelly and Dan Sullivan, Missoula, boy, Nov. 16
Samantha and Robert Simianer, Missoula, boy, Nov. 17
Leah and Kelan Larson, Missoula, boy, Nov. 16
Meghan Yeomans and Tim Ray, Syracuse, New York, boy, Nov. 19
Maleiya Turnsplenty and Chester Nomee III, Billings, girl, Nov. 17
Melissa and Joe Janikowski, Frenchtown, girl, Nov. 19
Krista and Caleb Larson, Missoula, girl, Nov. 19
Khaley and Austin Colyer, Lolo, boy, Nov. 20
Annie-Brynn and Aaron Gleason, Missoula, girl, Nov. 20
Kate and Dustin Baker, Missoula, boy, Nov. 20