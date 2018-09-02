Tanya and Vlad Chinikaylo, Florence, girl, Aug. 27
Chelsea and Jonathan Dallman, Lolo, girl, Aug. 26
Mackenzie and Daniel Johnson, Dixon, girl, Aug. 26
Shelby Cooper and Tony Anderson, Stevensville, boy, Aug. 27
Brittney and Wes Keller, Missoula, boy, Aug. 27
Kristine Tyler and Matthew Robbins, Missoula, girl, Aug 26
Reghan and Matthew Brandt, Missoula, boy, Aug. 27
Angela and Patrick Bridegam, Missoula, girl, Aug. 27
Ashli and James Sherman, Missoula, boy, Aug. 29
Olga and Jeff Quackenbush, National City, Calif., girl, Aug. 28
Haley Gabel, Missoula, girl, Aug. 29
Tenly Elizabeth Snow and Erik Ryan Iwanski, Missoula, boy, Aug. 29
Nicole and Matthew Dente, Missoula, girl, Aug. 26
Kirsten Green Mink and Nathan Mink, Missoula, boy, Aug. 29