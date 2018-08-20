Emilie Jean Quade and Erik Ray Johnston, Aug. 11
Lawrence James Daniels and Alexandra Mausi Vazquez, Aug. 6
Brittany Ray Oschmann and Bradly William Findly, June 1
Kraig Patrick Kosena and Cassidy Bea Hashley, Aug. 2
Steven Christopher Ladd Kinzel and Amber Joleen Hakola, June 30
Madison Rose Baker Winz and Jesse Randall Mueller, Aug. 4
Rachel Marie Hauser and Adam L. Tutskey, July 7
Miranda Sophia Taylor and Connor Scott Panion, Aug. 11
Tina Maria Archey and Jeff Byron Glines, July 4
Cedar Kaye Smith and Timothy Michael Rose, Aug. 4
Patrick Charles Johnson and Melissa Ann Unger, Aug. 11
Lauren Michelle Sexton and Brian Matthew Malone, July 28
Justina Kelsey Hagen and James Patric Thomas Dodge, Aug. 11
Crystal Annette Forrider and Gregory Michael Hoffman, Aug. 4
Amber Michelle Goodin and Zachary Nathan Thomas, Aug. 4
Daniel Christopher Heavyrunner and Nacona Louise Chaparro, Aug. 8
Mollie Eileen Farrell and Dallas Alexander Lebel, Aug. 4
Jared Daniel Hoffman and Aimee Violet Hustad, Aug. 11
Courtney Dawn Waters and Rian James Dickerson, Aug. 4
Mary Alicia Aho and Cory Allen Kahm, Aug. 12
Brandon Cyril Weber and Rachelle Mae Meidinger, Aug. 8
Katie Elizabeth McKay and Andrew David Adams, Aug. 11
Kade Hudson Branson and Paige Kristina Birky, Aug. 11
Tonya Roseann Maier and Robert James Welch, Aug. 15
Michael O'Brian Molloy and Amanda Lynn Tomeo, Aug. 11
Samantha Jean McGinnis and Kevin James Ruff, Aug. 11
Autumn Bethany Gaston and Marcus William Sweeten, Aug. 11
Jonathan Henry Drygas and Georgia Lee Lamb, Aug. 11
Bonnie Lynn Konschak and Francesca Lawrence (declaration)
Nicholas Patrick Lindquist and Evangelina Harris (declaration)
Paul William Johnson and Jeannine Pottruff (declaration)
Austin Andrew Megaard and Saige Marie Red Boy, Aug. 15