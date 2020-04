Community Calendar

AA MEETINGS: Missoula Early Sunrise Group (C/H) Discussion, 6:30 a.m., Unity Church, 546 South Ave. W. (side entrance, basement); Polson Early Birds (C/H) Discussion, 7 a.m., Polson Alano Club, 8 Third Ave. W.; Missoula Sunrise Group (C/H) Discussion, 8 a.m., Unity Church; Missoula Sober Steppers (O/H) Beginners, 10 a.m., Fourth D Alano Club, 1500 W. Broadway; Missoula High Noon Group (O) Discussion, noon, First United Methodist Church, 300 E. Main St.; Thompson Falls No Name Group (O) Speaker & Discussion, noon, behind The Internet Kitchen, 501 Main St.; Missoula Missoula Women’s Group (C/H/W) Literature Study, 5:30 p.m., Providence Center, 900 N. Orange, Room 103; St. Regis Pathway to Serenity (O) (H) Discussion, 6:30 p.m., Clark Fork West Church, 34 St. Regis Ave.; Seeley Lake Group (O/H) Discussion, 7 p.m., Lake Holy Cross Lutheran, 1655 Airport Road; Thompson Falls Group, 7 p.m., behind Bear Muscle Falls Fitness, 107 Spruce; Missoula No Name Group (O/H) Discussion, 7 p.m., Providence Center, 900 N. Orange, Room 103; Missoula KISMIF (Keep It Simple Make It Fun) (O), Gay, Lesbian, Bisexual & Friends, 7 p.m., University Congregational Church (UCC), 401 University Ave.; Lolo Group (O), 7 p.m., Lolo Community Center, 12345 U.S. Highway 93; Polson No Name (C/H), 7 p.m., Polson Alano Club; Ronan Talking Circle (O/H), 7 p.m., Christian Missionary Alliance Church, 35663 Terrace Lake Road; Plains Group (O) Big Book Study, 7:30 p.m., Plains United Methodist, 206 W. Meany; Missoula Group (O/H) Big Book Study, 8 p.m., 112 N. Pattee; Missoula Young Guns in Sobriety (O) Discussion, 10 p.m., First Presbyterian Church, 201 S. Fifth St. W. Call 888-607-2000 or visit aa-montana.org.