The Evaro man arrested after
back-to-back shootings March that killed two people and wounded two others, including a Montana Highway Patrol trooper, was slated Thursday to stand trial in August 2020.
Johnathan Albert Bertsch, who was 28 when he was arrested on March 15, faces one count of deliberate homicide and three counts of attempted deliberate homicide. The trial, expected to last 10 days, was set for Aug. 17 in Missoula County District Court.
Bertsch has been jailed on $2 million bail since four people were gunned down west of Missoula in the late hours of March 14 and shortly after 12 a.m. on March 15.
Prosecutors allege the rampage began with Bertsch following a pickup truck from a bar at the Wye toward Missoula around 11 p.m. on March 14. Occupants of the pickup said they pulled over when a white SUV behind them began flashing its lights. When their vehicle stopped, all three occupants were struck by gunfire.
Shelley Hays, 28, died at the scene. Casey Blanchard and his mother, Julie, were both struck but were taken to the hospital.
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Missoula Deputy County Attorney Jordan Kilby on Thursday declined to comment on a possible deliberate homicide charge in light of Julie Blanchard's death since Bertsch was charged, but said the matter is still under review.
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Authorities allege that after firing on the Blanchard's vehicle, Bertsch fled the scene north on Highway 93, and then ambushed Montana Highway Patrol Trooper Wade Palmer near the top of Evaro Hill. Palmer suffered gunshot wounds to the head, face and neck, but survived.
Montana Highway Patrol brass, as they have through most of Bertsch's court proceedings, attended Thursday's hearing. The state police honored local law enforcement officers
last month for their response to the shootings and assistance in saving Palmer's life.
Aimsback, Francis George
CURRENT STATUS: ABSCONDER - CONDITIONAL RELEASE LAST STATUS CHANGE: Thursday, August 16, 2018 GENDER: Male SUPERVISING OFFICE:
INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession with Intent to Distribute
OFFENSE DATE: 5/9/2007
OFFENSE: Aggravated Assault Felony Assault
OFFENSE DATE: 7/13/1999
Anguiano, Heriverto Ybarra
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 16, 2019 GENDER: Male Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Ankerpont, Tara Lynn
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Friday, October 18, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 20, 2019 Alt-Secure: Escaped from Butte Prerelease Center - Female
OFFENSE: Criminal Endangerment
Balback, Julie Ann
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Tuesday, November 19, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Baldwin, Joseph Dean
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, August 28, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
Robbery OFFENSE:
Barnaby, Victor Pierre
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, November 05, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from Polson Probation And Parole
OFFENSE: Accountability for Assault w/Weapon, Criminal Possession of Dangerous Drugs
Bartle, Justin Paul
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession with Intent to Distribute
Bauer, Angelica Rose
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, September 26, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Bearing, Elijah Blue
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, November 07, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from Butte Probation And Parole
OFFENSE: Forgery (Common Scheme)
Bigby, William Charles
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Monday, June 17, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession with Intent to Distribute
Bird, Clifford Steven
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 18, 2017 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Accountability for Tran Illegal Articles-Unauth Commin
OFFENSE: Accountability for Criminal Possession with Intent to Distribute
Birdchief, Hunter Storm
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, May 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
OFFENSE: Endangering the Welfare of Children
Bliss, Michael Eric
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 16, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: Partner/Family Member Assault
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Bogle, Alva Darrell
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Brooke, Michael Leslie
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, October 24, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: Stalking
OFFENSE: Tampering Witnesses and Informants
Buettner, Jeremy Eugene
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Thursday, August 08, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
Bulltail, Alvina Warlene
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Bulltail, Stanley Charles
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
Burns, Jessie Louise
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Tuesday, October 22, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Escaped from Great Falls Transition Center
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Butler, Leslie Damon
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, August 28, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Tampering Witnesses and Informants
Calnimptewa, Merle Allen
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, September 04, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Carry Moccasin, Robert
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Thursday, March 28, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Issuing a Bad Check
OFFENSE: Escape
Castell, Joseph
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
Castro, Felix M
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, January 15, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Chiefstick, Robert
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, February 27, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Clark, Timothy Allen
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Tuesday, September 17, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Theft
Colvin, Freddie Lawrence
CURRENT STATUS: Conditional Release
LAST STATUS CHANGE: Tuesday, July 02, 2019
GENDER: Male
INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Assault with a Weapon
OFFENSE: Failure to Register as Sex or Violent
Craft, Randall Kenneth
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, August 28, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Daniels, John Anthony
CURRENT STATUS: ABSCONDER - PAROLE LAST STATUS CHANGE: Thursday, August 18, 1988 GENDER: Male SUPERVISING OFFICE:
INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Murder 1st or 2nd Degree
OFFENSE DATE: 11/21/1970
Davis, Ronald Dean
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, October 03, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Deavila, Steve Andrew
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Partner/Family Member Assault
Demers, Trapper Lee
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Monday, October 21, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from Helena Probation And Parole
OFFENSE: Partner/Family Member Assault
Deputee, Lucas Joseph
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Tuesday, September 17, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from Hardin Probation And Parole
OFFENSE: Criminal Child Endangerment
Descharm, Malinda Marie
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Tuesday, November 19, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Cascade County Jail
OFFENSE: Issuing a Bad Check
OFFENSE: Forgery (Common Scheme)
Dooley, Karisa Knievel
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, August 09, 2018 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Conditional Release:
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Theft
Doporto, Elizabeth Estelle
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 16, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Dunn, Steven Eugene
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 16, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Theft OFFENSE: Criminal Endangerment
OFFENSE: Criminal Mischief
Dwan, Robert Martin
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, August 14, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Persons Under Influence of Alc/Drug
Ely, Vernon Karl
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Theft
Evans, Larry James
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Assault with a Weapon
Forsythe, Teri Garner
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 23, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from Butte Probation And Parole
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Fortenberry, James Scott
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Friday, August 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Freison, Isaiah Michael
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession with Intent to Distribute OFFENSE: Criminal Posses Imitation Dangerous Drugs w/Purp to Sell
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Gallegos, Liam Micail
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 20, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Yellowstone County Jail
Garfield, Stone Daniel
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, August 28, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Burglary
Goggles, Ronald
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, December 18, 2018 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Partner/Family Member Assault
Goutremont, Amos Arron
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, April 10, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Distribution of Dangerous Drugs
Green, Nathan Fremont
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, August 28, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Theft
Grey Bull, Royce Perry
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 24, 2018 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
OFFENSE: Persistent Felony Offender for DUI Fourth
Hale, Rockie Shawn
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, August 21, 2018 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Burglary
Hanway, William James
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Monday, June 17, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Harris, Zackary Joel Issac
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Thursday, March 07, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Thursday, November 21, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Hartgerink, Jeffrey Harold
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, November 05, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from Butte Probation And Parole
OFFENSE: Theft
Hennessey, Damian Mark
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, May 08, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
Hernandez, Justin Paul
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Tuesday, November 05, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: Persistent Felony Offender for DUI Fourth or Subsequent Offense
Hernvall, James Rand
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Friday, July 12, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from Bozeman Probation And Parole
OFFENSE: Burglary
OFFENSE: Theft
Hill, David Vincent
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, May 03, 2018 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
Hodge-Liudahl, Misti Lee
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, January 15, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Huston, Marcus Amadeus
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Jackson, Felicia P.
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, May 30, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Issuing a Bad Check
Jackson, Marcia Richelle
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Saturday, June 15, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Escaped from Passages Prerelease Center
OFFENSE: Forgery
Jones, Nathan Ray
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, February 27, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Burglary
Joseph, Kimberly L
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, April 10, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Kallowat, David Aaron
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Kelledy, Sean Michael
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, September 04, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Exploitation Of An Older Person
King, Stanford Joseph
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Tuesday, April 12, 2016 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Escaped from Butte Prerelease Center - Male
OFFENSE: Theft
Koso, William
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 07, 2018 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Krogman, Benjamin Douglas
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, September 17, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Lacko, Francis Tylor
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Thursday, May 23, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Escaped from Oregon Jail
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Lafountain, Cody Lee
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
Laud, Benjamin
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Distribution of Dangerous Drugs
LionShows, Frank Gerard
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Tuesday, October 29, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Escaped from Billings Pre Release Center
OFFENSE: Strangulation of a Partner or Family Member
OFFENSE: Partner/Family Member Assault
Lone Elk, Christina Marle
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Sunday, August 18, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Escaped from Butte Prerelease Center - Female
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Longjaw, Jamie Sheree
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
Lufkin, Anthony
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Theft
Maroney, Stephen Richard
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Friday, November 15, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: Burglary
Mascarena, Ronald Fermin
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, November 14, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
McCoy, Jonathan Dustin
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Tuesday, November 19, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Yellowstone County Jail
OFFENSE: Accountability for Robbery
McKinley, David William
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, September 24, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Mcpherson, Stevie Joe
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 18, 2017 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Distribution of Dangerous Drugs
Medina, Robert George
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, July 23, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Tampering Witnesses and Informants
Mewes, Jeffrey Arthur
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 07, 2018 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Milam, Lacey Louise
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Tuesday, July 02, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Forgery (Common Scheme)
OFFENSE: Deceptive Practices
Miller, Melanie Lynn
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Monday, June 17, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Friday, November 22, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
Moen, Michael Anthony
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Sunday, November 03, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Escaped from Helena Prerelease Center
OFFENSE: Theft
Morrison, Angel
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Attempted Deliberate Homicide
Morsette, Michael
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Thursday, November 07, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Escaped from Connections Corrections Program (Butte)
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
OFFENSE: Burglary
Murphy, William Robert
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Monday, June 17, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Nester, Lisa Anne
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Saturday, June 06, 2015 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Escaped from Great Falls Transition Center
OFFENSE: Assault on Minor
Not Afraid, Marty
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Mischief
Parker, Brian Lee
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, July 02, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Theft
Pennington, Stephan Jacques
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Peterson, Joshua Warren
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Thursday, August 08, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Robbery
Pierre, Duane Joseph
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Saturday, November 23, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Missoula County Jail
OFFENSE: Burglary
Plainfeather, Arlen Ryan
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, January 15, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
Potter, Mikenzie William
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Prindle, Daniel Alvin
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, May 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Negligent Vehicular Assault
Randall, Andre Ivan
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, August 28, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from Helena Probation And Parole
OFFENSE: Robbery
Rauh, Brady Dean
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, November 21, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from Butte Probation And Parole
OFFENSE: Burglary OFFENSE: Forgery
OFFENSE: Theft
Redding, Dana NMN
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Monday, November 18, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Reisbeck, Desiree
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, April 10, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Roundface, Milton
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, August 28, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Persistent Felony Offender for DUI Fourth
Sadowski, Philip
CURRENT STATUS: Secure LAST STATUS CHANGE: Monday, July 01, 1996 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Monday, November 25, 2019
Escaped from Montana State Prison
OFFENSE: Deliberate Homicide
Schurman, McCrea Eugene
CURRENT STATUS: Alt-Secure LAST STATUS CHANGE: Saturday, September 14, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Escaped from Billings Pre Release Center
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Shields, Antoinette Rose
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Monday, June 17, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Silsbee, Robert Lincoln
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, January 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Silva, Joe
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Thursday, August 08, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Smith, Jeremiah Raymond
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Monday, October 07, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from Butte Probation And Parole
OFFENSE: Theft
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Smith, Tyler Glenn
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, September 04, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Aggravated Assault
Snell, Donald Lee
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, June 28, 2018 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Springfield, Wales
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, May 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Child Endangerment
Standing Rock, Tonya Lynn
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, September 24, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: Criminal Endangerment
Stiff, Christina
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, September 04, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Burglary
Strait, Ian
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Tuesday, January 15, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Teigen, Justin
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
OFFENSE: Tampering Witnesses and Informants
Tenas, Byron Henry
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Sexual Intercourse without Consent
Tucker, Joshua Patrick
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
OFFENSE: Burglary
Tweedy, Ronald
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, September 24, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from Butte Probation And Parole
OFFENSE: Failure to Register as Sex or Violent Offender
Vanblaricom, Candy Jean
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, September 11, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from Helena Probation And Parole
OFFENSE: Theft
Washburn, Billy
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: DUI-Excess Alc Conc-4th or Subseq Off
Welch, Christopher Michael
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Wednesday, October 30, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs OFFENSE: Burglary
OFFENSE: Carrying Concealed Weapons
Wethern, Kristin Jade
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Wednesday, August 28, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Fraudulently Obtaining Dangerous Drugs
Wheat, James Paul
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, August 08, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Theft of Identity OFFENSE: Forgery OFFENSE: Criminal Endangerment
OFFENSE: Criminal Possession of Dangerous Drugs
Whitehip, Dee Chance
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Thursday, August 08, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Robbery
Whiteman, Vince Lee
LAST STATUS CHANGE: Wednesday, November 13, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from Billings Probation And Parole
OFFENSE: Assault with a Weapon
OFFENSE: Negligent Homicide
Wilson, Alford Wesley
CURRENT STATUS: Parole LAST STATUS CHANGE: Thursday, March 14, 2019 GENDER: Male INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Sexual Intercourse without Consent
OFFENSE: Failure to Register as Sex or Violent Offender
Windyboy, Tanna D
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Thursday, April 19, 2018 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Forgery (Common Scheme)
Yarlott, Yolanda Yvette
CURRENT STATUS: Conditional Release LAST STATUS CHANGE: Tuesday, January 15, 2019 GENDER: Female INFORMATION CURRENT AS OF: Wednesday, November 27, 2019
Absconded from INTERSTATE COMPACT UNIT - HELENA
OFFENSE: Criminal Endangerment
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