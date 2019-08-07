Births
Ingrid and Alez Hazlett, Corvallis, Oregon and Kalispell, girl, July 30
Kara VanMeel and Michael Zingelewicz, Butte, boy, July 17
Areona Walker and Kyle Heiple, Helena, girl, June 5
Miki Fukushima and Sam Kulla, Missoula, girl, July 14
Sierra Jones and Juan Clemente, Lolo, girl, July 15
Scherryl and A.J. Rulison, Missoula, boy, July 22
Alisha Walker and Walter Schrock, Superior, girl, July 23
Chabret Pecka and Nate Braun, Missoula, girl, July 29
Jillian Jagelski and Colton Schofield, Missoula, boy, July 31
Carlyn and Brandon Green, Missoula, girl, July 31
Hattie and Tom Redmon, Stevensville, boy, July 31
Dana and David Haines, Missoula, boy, July 31
Caitlin and Ryan Thompson, Missoula, boy, Aug. 3
Abigail and Christopher Kelley, Missoula, boy, Aug. 3
Mandy and Tylor Willis, Missoula, girl, Aug. 2
Megan and Van Mueller, Missoula, girl, Aug. 2
Kirsten and Skyler Woods, Corvallis, boy, Aug. 2
Mandy and Nick Patch, Frenchtown, girl, Aug. 2
Danielle Renee LaPlante-Darancette and Tracy James Hanson, Missoula, girl, Aug. 5
Jamie Bray-Tanner and Randy Tanner, Missoula, girl, Aug. 5
Marriages
Madysn Ryan Tipton and Baylee Luanne Parker, July 25
Colleen Monica Jensen and Douglas Eugene Geisler, July 28
Mary Catherine Miller and Zachary Donald Hulse, July 20
David Ronald Nagel and Bethany Danielle Gardner, July 31
Laura Elizabeth Zeher and Jacob L. Sept. July 21
Nathaniel Zeke Campfield and Jennifer Lynn Whetstone, July 20
Kathleen Joleen Peterson and Ty Daniel Kimmet, July 13
Emily Nicole Jones and Justin Lakota Hunt, July 20
Kaitlin Margaret Kinsley and Benjamin Stowell Dickinson, June 29
Caitlyn Marie Berkowitz and Lucas Macintosh McIver, July 13
Lacee Marie Moodry and Phillip Anthony Thomas, July 20
Ryan James Watson and Dinah Lili Kashirets, July 13
Jasmine Ariel Blumenstein and Nathan Dale Steinbach, July 27
Samantha Leigh Ellig and Anthony Darrell Coleman, July 20
Vincent Edward Bagby and Jenae Rose Hollenbeck, July 27
Nila R. Johnson and Michael P. Cloud, July 27
Benjamin Rese Draeger and Jane Heather Shober, July 20
Mackenzie Julia Round and Sean Michale Ikard, July 20
Kayla Nichole Nelson and Aaron Robert Horton, July 20
Chelsea Lynn Cough and Christopher Allen Surgenor July 22
Alysen Kristine Henderson and Ricardo Alonzo Suazo Jr., July 27
Gabrielle Eveyln Brockett and Nicolas Michael Wendland, July 24
Garret Kelly Jolma and Marguerite Karol Barker, July 29
Randle Dale Clark and Ruth Anne Newell, July 31
Evin Robert Ozer and Lauren Aileen Mathews (declaration)
Brian A. Rick and Wendy Jill Compton (declaration)
James David Minton and Siann Alisa Lancaster, Aug. 1
Calleen Marie Weiss and Stephen Matthew Gray, Aug 1
Divorces
Margaret Hunt DeBona and Tracy Brianne Potter-Fins
Erika Brunner and Joshua Timothy Brunner
Kristi Faust and Timothy Faust
Annelise Noelle Hedahl and Jason Wayne Hedahl
Robert Earl Sanford Jr. and Debra Lynn Heath
Mike Herzog and Leann Herzog
Shawn L. Weingartner and Charles B. Weingartner
DUI convictions
Municipal court
Peter John Burridge, 63, Missoula, per se
Jordan Preston Buyce, 33, Missoula
Abigail Kay Urango, 28, Missoula, per se
Ariana Shavan Wood, 28, Florence, per se
Sex offenders
Matthew James Higgins, 7473 Grooms Road No. 1, Missoula
Cavey EagleBoy Matt, 527 W. Alder St., Missoula
Jason Everett Nickell, 10020 Highway 93 S. No. 20, Lolo
Franklin Michael Sanderlin, 19810 Ninemile Road, Huson
Anthony Jay Brazington, 2432 S. Ninth St. W. No. 1, Missoula
Cory James Jenkins-Rhoads, 1732 S. 13th St. W., Missoula
Joseph William Tyler Doty, 621 Spruce Drive, Seeley Lake
Violent offenders
Casey Owens Mummey, Missoula Pre-Release Center
Jeffrey Karl Aasum, 730 Turner St. Unit No. 4, Room 3, Missoula
William Robert Scheerer, 856 Duck Bridge Lane, Missoula