{{featured_button_text}}

Births

Ingrid and Alez Hazlett, Corvallis, Oregon and Kalispell, girl, July 30

Kara VanMeel and Michael Zingelewicz, Butte, boy, July 17

Areona Walker and Kyle Heiple, Helena, girl, June 5

Miki Fukushima and Sam Kulla, Missoula, girl, July 14

Sierra Jones and Juan Clemente, Lolo, girl, July 15

Scherryl and A.J. Rulison, Missoula, boy, July 22

Alisha Walker and Walter Schrock, Superior, girl, July 23

Chabret Pecka and Nate Braun, Missoula, girl, July 29

Jillian Jagelski and Colton Schofield, Missoula, boy, July 31

Carlyn and Brandon Green, Missoula, girl, July 31

Hattie and Tom Redmon, Stevensville, boy, July 31

Dana and David Haines, Missoula, boy, July 31

Caitlin and Ryan Thompson, Missoula, boy, Aug. 3

Abigail and Christopher Kelley, Missoula, boy, Aug. 3

Mandy and Tylor Willis, Missoula, girl, Aug. 2

Megan and Van Mueller, Missoula, girl, Aug. 2

Kirsten and Skyler Woods, Corvallis, boy, Aug. 2

Mandy and Nick Patch, Frenchtown, girl, Aug. 2

Danielle Renee LaPlante-Darancette and Tracy James Hanson, Missoula, girl, Aug. 5

Jamie Bray-Tanner and Randy Tanner, Missoula, girl, Aug. 5

Marriages

Madysn Ryan Tipton and Baylee Luanne Parker, July 25

Colleen Monica Jensen and Douglas Eugene Geisler, July 28

Mary Catherine Miller and Zachary Donald Hulse, July 20

David Ronald Nagel and Bethany Danielle Gardner, July 31

Laura Elizabeth Zeher and Jacob L. Sept. July 21

Nathaniel Zeke Campfield and Jennifer Lynn Whetstone, July 20

Kathleen Joleen Peterson and Ty Daniel Kimmet, July 13

Emily Nicole Jones and Justin Lakota Hunt, July 20

Kaitlin Margaret Kinsley and Benjamin Stowell Dickinson, June 29

Caitlyn Marie Berkowitz and Lucas Macintosh McIver, July 13

Lacee Marie Moodry and Phillip Anthony Thomas, July 20

Ryan James Watson and Dinah Lili Kashirets, July 13

Jasmine Ariel Blumenstein and Nathan Dale Steinbach, July 27

Samantha Leigh Ellig and Anthony Darrell Coleman, July 20

Vincent Edward Bagby and Jenae Rose Hollenbeck, July 27

Nila R. Johnson and Michael P. Cloud, July 27

Benjamin Rese Draeger and Jane Heather Shober, July 20

Mackenzie Julia Round and Sean Michale Ikard, July 20

Kayla Nichole Nelson and Aaron Robert Horton, July 20

Chelsea Lynn Cough and Christopher Allen Surgenor July 22

Alysen Kristine Henderson and Ricardo Alonzo Suazo Jr., July 27

Gabrielle Eveyln Brockett and Nicolas Michael Wendland, July 24

Garret Kelly Jolma and Marguerite Karol Barker, July 29

Randle Dale Clark and Ruth Anne Newell, July 31

Evin Robert Ozer and Lauren Aileen Mathews (declaration)

Brian A. Rick and Wendy Jill Compton (declaration)

James David Minton and Siann Alisa Lancaster, Aug. 1

Calleen Marie Weiss and Stephen Matthew Gray, Aug 1

Divorces

Margaret Hunt DeBona and Tracy Brianne Potter-Fins

Erika Brunner and Joshua Timothy Brunner

Kristi Faust and Timothy Faust

Annelise Noelle Hedahl and Jason Wayne Hedahl

Robert Earl Sanford Jr. and Debra Lynn Heath

Mike Herzog and Leann Herzog

Shawn L. Weingartner and Charles B. Weingartner

DUI convictions 

Municipal court

Peter John Burridge, 63, Missoula, per se

Jordan Preston Buyce, 33, Missoula

Abigail Kay Urango, 28, Missoula, per se

Ariana Shavan Wood, 28, Florence, per se

Sex offenders

Matthew James Higgins, 7473 Grooms Road No. 1, Missoula

Cavey EagleBoy Matt, 527 W. Alder St., Missoula

Jason Everett Nickell, 10020 Highway 93 S. No. 20, Lolo

Franklin Michael Sanderlin, 19810 Ninemile Road, Huson

Anthony Jay Brazington, 2432 S. Ninth St. W. No. 1, Missoula

Cory James Jenkins-Rhoads, 1732 S. 13th St. W., Missoula

Joseph William Tyler Doty, 621 Spruce Drive, Seeley Lake

Violent offenders

Casey Owens Mummey, Missoula Pre-Release Center

Jeffrey Karl Aasum, 730 Turner St. Unit No. 4, Room 3, Missoula

William Robert Scheerer, 856 Duck Bridge Lane, Missoula

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
You must be logged in to react.
Click any reaction to login.
0
0
0
0
0