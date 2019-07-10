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Births

Alycia and Harley Edelbach, Lolo, boy, June 27

Anna Catherine Elbon and Matthew Devin Whyatt, Dixon, boy, June 29 

Miranda and Stephan Wall, Sierra Vista, Arizona and Great Falls, boy, July 2

Samantha and Joseph Hallenberg, Frenchtown, girl, July 2

Tambi Masom, Missoula, boy, July 2

Sarah and Richard Neinast, Lolo, boy, July 4

Chantal and Blake Anderwald, Missoula, girl, July 4 

Bobbie and Aaron Dux, Missoula, boy, July 3

Lindsey and Cory Cromwell, Missoula, girl, July 5 

Taylor Richey and Lane LaBare, Missoula, girl, July 4

Naiyana and Atsadawut Khampaeng, Missoula, boy, July 6

Leah and Mike Gooley, Missoula, girl, July 5

Kailee Dohring and Cory Bartholomew, Missoula, girl, July 6

Keesha and Joshua Horn Sr., Browning, boy, July 6

Alexandra and Kevin Berland, Missoula, girl, July 8

Chelsea and Justin Schlapman, Hamilton, boy, July 8

Chanda Kay Eder and Joshua Daniel Eder, Missoula, girl, July 8

Marriages

Caitlin Farrell Silvers and Mackenzie Woodruff Bloom, June 8

Andrew Weston McDonnell and Megan Dale Beach, June 29

Lindsey Jean Mendenhall and Tyler James Trowbridge, June 22

Toby John Chatriand and Barbara Regina Stewart, July 3

Amanda Irene Frederick and Raymond William Rupp, May 25

Garett Allen Smith and Paula Michelle Dammarell, June 22

Charissa Ann Henderson and Erick Merrell Packer, June 29

Jasmine Vanessa Giroux and Steven Steers Burgess, June 29

Egan Alfred Jankowski-Bradley and Melissa Jeane Richards, June 29

Desiree Nicole Charlton and Robert Lloyd Schmidt, June 29

Francienne Linda-Ann Buxton and Alexander Grantsaris, June 28

Anitra Leah Fitch and Adam Mentch Brody, June 21

Stephanie Elizabeth Trapp and Casey Craig Day, June 15

Haylee Tess Cole and Derek William Ralston, June 22

Sarah Elizabeth Van Enkenvort and Brian Richard Labbe, June 22

Steven Joseph Lane and Amber Rachelle Hitchcock, June 29

Jessie Rose McCafferty and Chad Micah Cole, June 29

Andrea Jean Taylor and Thomas Antony Alexander, June 27

Naomi Gail Parrish and Gregory N. Garber, July 1

Michael Anthony Barsi and Rita Diane Maiden, July 2

Kimberly Ann Kavran and James Christopher Adamo, June 29

Anthony Paul Launer and Christine Kay Peterson, June 28

Juliette Hope Bell and Rafael Alexander Seward, June 30

Kelsie Lynn Severson and Boe William Clark  (declaration)

Katherine Eleanor Ann Bertram and Jacob Stearling Duncan, July 2

Taylor Robert Arnot and Nancy Ann Dome, July 1

Tyler Russell Taylor and Cynnimin Kourtney Coomey (declaration)

Sambath Songear Eat and Adelheid Kassandra Cassidy, July 2

DUI convictions 

Municipal court

Brandy Lynn Cochrell, 32, Missoula, aggravated DUI

Justice court

Jonathan W. Charlo, 33, Missoula

Ray Charles Emeigh, 30, Missoula

Desiree Lynn Hauerwas, 33, Missoula, per se

David Lonnie Hogue, 47, Stevensville

Rocky Cole Momberg, 29, Missoula

Tyler Steven Schenck, 21, Kalispell

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