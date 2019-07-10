Births
Alycia and Harley Edelbach, Lolo, boy, June 27
Anna Catherine Elbon and Matthew Devin Whyatt, Dixon, boy, June 29
Miranda and Stephan Wall, Sierra Vista, Arizona and Great Falls, boy, July 2
Samantha and Joseph Hallenberg, Frenchtown, girl, July 2
Tambi Masom, Missoula, boy, July 2
Sarah and Richard Neinast, Lolo, boy, July 4
Chantal and Blake Anderwald, Missoula, girl, July 4
Bobbie and Aaron Dux, Missoula, boy, July 3
Lindsey and Cory Cromwell, Missoula, girl, July 5
Taylor Richey and Lane LaBare, Missoula, girl, July 4
Naiyana and Atsadawut Khampaeng, Missoula, boy, July 6
Leah and Mike Gooley, Missoula, girl, July 5
Kailee Dohring and Cory Bartholomew, Missoula, girl, July 6
Keesha and Joshua Horn Sr., Browning, boy, July 6
Alexandra and Kevin Berland, Missoula, girl, July 8
Chelsea and Justin Schlapman, Hamilton, boy, July 8
Chanda Kay Eder and Joshua Daniel Eder, Missoula, girl, July 8
Marriages
Caitlin Farrell Silvers and Mackenzie Woodruff Bloom, June 8
Andrew Weston McDonnell and Megan Dale Beach, June 29
Lindsey Jean Mendenhall and Tyler James Trowbridge, June 22
Toby John Chatriand and Barbara Regina Stewart, July 3
Amanda Irene Frederick and Raymond William Rupp, May 25
Garett Allen Smith and Paula Michelle Dammarell, June 22
Charissa Ann Henderson and Erick Merrell Packer, June 29
Jasmine Vanessa Giroux and Steven Steers Burgess, June 29
Egan Alfred Jankowski-Bradley and Melissa Jeane Richards, June 29
Desiree Nicole Charlton and Robert Lloyd Schmidt, June 29
Francienne Linda-Ann Buxton and Alexander Grantsaris, June 28
Anitra Leah Fitch and Adam Mentch Brody, June 21
Stephanie Elizabeth Trapp and Casey Craig Day, June 15
Haylee Tess Cole and Derek William Ralston, June 22
Sarah Elizabeth Van Enkenvort and Brian Richard Labbe, June 22
Steven Joseph Lane and Amber Rachelle Hitchcock, June 29
Jessie Rose McCafferty and Chad Micah Cole, June 29
Andrea Jean Taylor and Thomas Antony Alexander, June 27
Naomi Gail Parrish and Gregory N. Garber, July 1
Michael Anthony Barsi and Rita Diane Maiden, July 2
Kimberly Ann Kavran and James Christopher Adamo, June 29
Anthony Paul Launer and Christine Kay Peterson, June 28
Juliette Hope Bell and Rafael Alexander Seward, June 30
Kelsie Lynn Severson and Boe William Clark (declaration)
Katherine Eleanor Ann Bertram and Jacob Stearling Duncan, July 2
Taylor Robert Arnot and Nancy Ann Dome, July 1
Tyler Russell Taylor and Cynnimin Kourtney Coomey (declaration)
Sambath Songear Eat and Adelheid Kassandra Cassidy, July 2
DUI convictions
Municipal court
Brandy Lynn Cochrell, 32, Missoula, aggravated DUI
Justice court
Jonathan W. Charlo, 33, Missoula
Ray Charles Emeigh, 30, Missoula
Desiree Lynn Hauerwas, 33, Missoula, per se
David Lonnie Hogue, 47, Stevensville
Rocky Cole Momberg, 29, Missoula
Tyler Steven Schenck, 21, Kalispell