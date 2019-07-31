Births
Ashley and Jordan Wittmier, Missoula, boy, July 23
Savannah Lee Orsburn and Travis Allen Orsburn, Stevensville, girl, July 22
Shayna L. and Cory T. Jelletich, Missoula, boy, July 23
Amie and Mac Raser, Stevensville, girl, July 23
Kym and Ryan Corwin, Missoula, girl, July 23
Katelyn and Ty Stetzner, Butte, girl, July 23
Melissa and Billy Redmon, Missoula, girl, July 25
Alexandra and Skip Wilson, Frenchtown, girl, July 25
Jessica Boles and Ethan DeMoss, Missoula, boy, July 26
Erin and Jarrett Ermels, Missoula, girl, July 26
Jessica and Austin Kinser, Frenchtown, girl, July 26
Aisha Marie Jannusch (Snyder) and Kyle Albert Jannusch, Missoula, boy, July 26
Kaitlynn Chesemore and Gabe McDonald, Missoula, boy, July 27
Micah and Gabe Nevin, Corvallis, boy, July 29
Kindi and Chad Lantz, Frenchtown, girl, July 26
Marriages
Casey Matthews and Jodie Lynette Puffer, July 5
Yolanda Marie Bodie and Clancy James Jandreau, June 8
Shelby Lin Putnam and Coby Benton Garrison, June 29
Sarah Christine McKenzie and Bran Dan Kerry Lockwood, July 20
Jennifer Lynn Rose Iverson and Gregory David Zarewski, July 13
Robert Michael Livesay and Annalisa Marie Shaffer, July 20
Lea Marie Abraham and Steven James Maus, July 13
Lindsey Grace Huguet and Nickolas Paul Wagenius, July 13
Beau James Reimann and Heather Nicole Jackson, June 29
Cheryl Anne Horstman and Robert James Ellis Jr., July 13
Angie Lee Pancost and Tyler Michael Miller, July 13
Gillian Eliza Thornton and Bryce Patrick Andrews, June 29
Kylah Paige Bragstad and Dylan Matthew Lewis, July 20
Kelly Umbaugh and Charles Adams, June 29
Kellen Anthony Hoyt and Pilar Elanor Cantrell-Field, July 20
Johns Allen Kostich and Mary Ellen Price, July 9
Skyler Joseph Pauli and Betty Sue Pina, July 5
Melissa Ann Richards and Charles Daniel Hagel, July 13
Elizabeth Kathryn Young and Elliot Eugene Marques Dahlen, July 7
Taylor Carl Gentry and Lindsay Marie Thane, July 13
Samantha Rae Nichols and Thomas Joseph Durrant, July 20
Bevin Harkins Cook and Ashley Rae Adams, July 10
Jasmine Rose Friesen and Devin Christopher Pyette, July 20
Tyler Ray Allen Cameron and Jennifer Lorraine Irwin, July 13
Robert James Hanson and Victoriia Olegovna Gaidamakin, July 19
Ashley Rae Homes and Joshua August Kamrath, July 20
James Patrick Martyniak II and Ann Elizabeth Brown, July 20
Maximillian Harry Schramel and Elizabeth Susan Schmidt, July 20
Lauren Rose Fontenot and Mark Ryan Wottlin, July 20
Brita Ann Clark-Snustad and Thomas Vincent Kimbel, July 21
Echo Mykell Jones and Brian Lee Hermsmeyer (declaration)
Tracy Lynn Smith and Garry Erle Stockdale, July 23
Johnny Shawn Charlo and Anna Draper Vermillion (declaration)
Divorces
Michael Kenneth Schwartz and Suzanne Schwartz
Brandy Daw and Chad Daw
Donna Adair and Robert Charles Adair
Shawn L. Weingartner and Charles B. Weingartner
Tiffany Maria St. Flynn and Deinor Alex St. Flynn
Faith Ann Cronin and Evan A. Smith
Joseph C. Brosious and Sandra J. Brosious
Bret Lancaster and Shiann Lancaster
Brandy L. Gosling and Daniel Woodleigh Gosling
Asheley R. Crist and Shannon P. Crist
Carla J. Doxey and Troy D. Doxey
Morgan K. Conklin and Bryce Bernard Conklin
Zokara Lahr-Young and Cassandra Dette Manning
DUI convictions
Municipal court
Justin Joseph Anderson, 23, Missoula, aggravated DUI
Timothy A. Medicinehorn Jr., 26, Superior, per se
Scott Garrett Nelson, 18, Missoula, operating a noncommercial vehicle with a THC concentration of 5 ng/ml or greater
Justice court
Brandy Lynn Cochrell, 32, Missoula
Montana Rose Forcier-Cummings, 28, Florence, operating a noncommercial vehicle with a THC concentration of 5 ng/ml or greater
Eugene D. Nichols, 37, Clinton, per se
Jeffrey Alan Rodriguez, 58, Missoula, aggravated DUI
Andrew Everett Walen, 28, Sutton, North Dakota
Sex offenders
Skeeter Lee Bastible, 2807 Dublin St. No. B, Missoula
Mark Andrew Leigland, 2807 Dublin St. No. B, Missoula
Lawrence Wallace WhiteAntelope, 2101 S. 13th St. W. No. 2, Missoula
Violent offenders
Kyle Lee Backer, 740 Turner St. No. 16, Missoula
Kelly Tom Hamilton, 2225 Mount Ave., Missoula
Rowdy Eric Stengar, 414 Hartman St., Missoula