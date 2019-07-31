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Births

Ashley and Jordan Wittmier, Missoula, boy, July 23

Savannah Lee Orsburn and Travis Allen Orsburn, Stevensville, girl, July 22

Shayna L. and Cory T. Jelletich, Missoula, boy, July 23

Amie and Mac Raser, Stevensville, girl, July 23 

Kym and Ryan Corwin, Missoula, girl, July 23

Katelyn and Ty Stetzner, Butte, girl, July 23

Melissa and Billy Redmon, Missoula, girl, July 25

Alexandra and Skip Wilson, Frenchtown, girl, July 25

Jessica Boles and Ethan DeMoss, Missoula, boy, July 26

Erin and Jarrett Ermels, Missoula, girl, July 26

Jessica and Austin Kinser, Frenchtown, girl, July 26

Aisha Marie Jannusch (Snyder) and Kyle Albert Jannusch, Missoula, boy, July 26

Kaitlynn Chesemore and Gabe McDonald, Missoula, boy, July 27

Micah and Gabe Nevin, Corvallis, boy, July 29

Kindi and Chad Lantz, Frenchtown, girl, July 26

Marriages

Casey Matthews and Jodie Lynette Puffer, July 5

Yolanda Marie Bodie and Clancy James Jandreau, June 8

Shelby Lin Putnam and Coby Benton Garrison, June 29

Sarah Christine McKenzie and Bran Dan Kerry Lockwood, July 20

Jennifer Lynn Rose Iverson and Gregory David Zarewski, July 13

Robert Michael Livesay and Annalisa Marie Shaffer, July 20

Lea Marie Abraham and Steven James Maus, July 13

Lindsey Grace Huguet and Nickolas Paul Wagenius, July 13

Beau James Reimann and Heather Nicole Jackson, June 29

Cheryl Anne Horstman and Robert James Ellis Jr., July 13

Angie Lee Pancost and Tyler Michael Miller, July 13

Gillian Eliza Thornton and Bryce Patrick Andrews, June 29

Kylah Paige Bragstad and Dylan Matthew Lewis, July 20

Kelly Umbaugh and Charles Adams, June 29

Kellen Anthony Hoyt and Pilar Elanor Cantrell-Field, July 20

Johns Allen Kostich and Mary Ellen Price, July 9

Skyler Joseph Pauli and Betty Sue Pina, July 5

Melissa Ann Richards and Charles Daniel Hagel, July 13

Elizabeth Kathryn Young and Elliot Eugene Marques Dahlen, July 7

Taylor Carl Gentry and Lindsay Marie Thane, July 13

Samantha Rae Nichols and Thomas Joseph Durrant, July 20

Bevin Harkins Cook and Ashley Rae Adams, July 10

Jasmine Rose Friesen and Devin Christopher Pyette, July 20

Tyler Ray Allen Cameron and Jennifer Lorraine Irwin, July 13

Robert James Hanson and Victoriia Olegovna Gaidamakin, July 19

Ashley Rae Homes and Joshua August Kamrath, July 20

James Patrick Martyniak II and Ann Elizabeth Brown, July 20

Maximillian Harry Schramel and Elizabeth Susan Schmidt, July 20

Lauren Rose Fontenot and Mark Ryan Wottlin, July 20

Brita Ann Clark-Snustad and Thomas Vincent Kimbel, July 21

Echo Mykell Jones and Brian Lee Hermsmeyer (declaration) 

Tracy Lynn Smith and Garry Erle Stockdale, July 23

Johnny Shawn Charlo and Anna Draper Vermillion (declaration) 

Divorces

Michael Kenneth Schwartz and Suzanne Schwartz

Brandy Daw and Chad Daw

Donna Adair and Robert Charles Adair

Shawn L. Weingartner and Charles B. Weingartner

Tiffany Maria St. Flynn and Deinor Alex St. Flynn

Faith Ann Cronin and Evan A. Smith

Joseph C. Brosious and Sandra J. Brosious

Bret Lancaster and Shiann Lancaster

Brandy L. Gosling and Daniel Woodleigh Gosling

Asheley R. Crist and Shannon P. Crist

Carla J. Doxey and Troy D. Doxey

Morgan K. Conklin and Bryce Bernard Conklin

Zokara Lahr-Young and Cassandra Dette Manning

DUI convictions 

Municipal court

Justin Joseph Anderson, 23, Missoula, aggravated DUI

Timothy A. Medicinehorn Jr., 26, Superior, per se

Scott Garrett Nelson, 18, Missoula, operating a noncommercial vehicle with a THC concentration of 5 ng/ml or greater

Justice court

Brandy Lynn Cochrell, 32, Missoula

Montana Rose Forcier-Cummings, 28, Florence, operating a noncommercial vehicle with a THC concentration of 5 ng/ml or greater

Eugene D. Nichols, 37, Clinton, per se

Jeffrey Alan Rodriguez, 58, Missoula, aggravated DUI

Andrew Everett Walen, 28, Sutton, North Dakota

Sex offenders

Skeeter Lee Bastible, 2807 Dublin St. No. B, Missoula

Mark Andrew Leigland, 2807 Dublin St. No. B, Missoula

Lawrence Wallace WhiteAntelope, 2101 S. 13th St. W. No. 2, Missoula

Violent offenders

Kyle Lee Backer, 740 Turner St. No. 16, Missoula

Kelly Tom Hamilton, 2225 Mount Ave., Missoula

Rowdy Eric Stengar, 414 Hartman St., Missoula

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