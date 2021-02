Saturday's high school box scores

103: Landen Stewart (FREN) over Ryley Knutson (POLS) (Fall 0:22) 113: Jett Cambell-Herald (FREN) over Cole Cross (POLS) (Fall 1:58) 120: Gavin Bauman (FREN) over (POLS) (For.) 126: Maysn Cowell (POLS) over Nic Blanchard (FREN) (Fall 1:37) 132: Gavin Knutson (POLS) over Porter Tollefson (FREN) (Dec 7-3) 138: John Warner (FREN) over Noah Trosper (POLS) (Fall 1:11) 145: Zane Martin (FREN) over Xavier Pierre (POLS) (Fall 0:22) 152: Smokey Stoker (FREN) over Caleb Pierre (POLS) (Dec 10-4) 160: Gavin McLean (FREN) over Michael Pierre (POLS) (Fall 0:52) 170: Noah Rausch (FREN) over Abel Kimmel (POLS) (Fall 1:49) 182: Canyon Shope (FREN) over (POLS) (For.) 205: Jamison Webster (POLS) over Brody Harris (FREN) (Fall 2:46) 285: Philip Herald (FREN) over Aaron O`Roake (POLS) (Dec 2-0).

103: Landen Stewart (FREN) over (Ham) (For.) 113: Jett Cambell-Herald (FREN) over (Ham) (For.) 120: Gavin Bauman (FREN) over (Ham) (For.) 126: Nic Blanchard (FREN) over Logan Bratsch (Ham) (Fall 0:58) 132: Porter Tollefson (FREN) over (Ham) (For.) 138: Brad McLean (FREN) over Andrew Carmody (Ham) (Fall 4:47) 145: Zane Martin (FREN) over Malachi Jackson (Ham) (Fall 1:00) 152: Smokey Stoker (FREN) over Carter Morgan (Ham) (Fall 0:43) 160: Gavin McLean (FREN) over (Ham) (For.) 170: Noah Rausch (FREN) over (Ham) (For.) 182: Canyon Shope (FREN) over Trevor Lewis (Ham) (Fall 0:48) 205: Derrick Saltzman (Ham) over Brody Harris (FREN) (Fall 2:42) 285: Philip Herald (FREN) over Cadogan Wheat (Ham) (Fall 4:54).