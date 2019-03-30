SOFTBALL
Hamilton 19, Dillon 2 (5 inn.)
Dillon;000;02;–;2;2;4
Hamilton;446;5x;–;19;13;2
W – Jorden Taggart (2-0). L – Pittman.
Hits – Dillon: Johnston, Westfall. Hamilton: Abby Johnson 3, Sophia Doyle 2 (2B, 3B), Mikayln Brickley 2 (3B), Maggie Ringer 2, Taggart (HR), Haley Frey, Zepeda, Kyla Shepherd.
RBI – Dillon: Westfall 2. Hamilton: Johnson 3, Brickley 2, Ringer 2, Doyle, Frey, Shepherd.
Stevensville 12, Ronan 2 (5 inn.)
Ronan;001;01;-;2
Stevensville;141;33;-;12
W – Sarah Morrison (1-0). L – Macao Jackson (0-2).
Hits – Ronan: Madison Clairmont 2, Ashlie Welker, Regan Clairmont. Stevensville: Syd Paul 2, Ashlinn Hiller 2, Haley Kampka, Kaylee Berning 2, Taylor Springer 3, Jessie Newman 3, Maddie Sims, Dani Trangmoe, Cassi Kopsa.
Frenchtown 10, Libby 0 (5 inn.)
Libby;000;00;–;0;1;1
Frenchtown;134;2x;–;10;5;0
W – Claire Bagnell. L – Kira Ward.
Hits – Libby: Taylor Holm. Frenchtown: Cassidy Moen (3B), Layne Bauer, Taylor Garren, Claire Bagnell, Kendra Williams.
RBI – Frenchtown: Garren 2, Cassidy Bagnell, Claire Bagnell, Bauer, Williams, Maddy Engerss.