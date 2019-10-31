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AaronCorey

Volleyball

Noxon def. St. Regis

25-16, 25-8, 25-17

Noxon: Kills 18 (Avery Burgess 7). Blocks 2 (Burgess, Emily Brown). Aces 2 (Jenna Freeman, Riley Richter). Assists 15 (Richter 6). Digs 31 (Richter 10).

St. Regis: Kills 14 (Kylee Thompson 6). Blocks 3 (Thompson, Ashley Wilson, Tia Hendrick). Aces 6 (Baylee Pruitt 3). Assists 22 (Pruitt 18). Digs 35 (Pruitt 16).

Hot Springs def. Plains

25-19, 25-20, 25-15.

Hot Springs: Kills 27 (Katelyn Christensen 7). Aces 6 (Lily Winn 2). Assists 21 (Sydney Jackson 21). Digs 28 (Christensen 10). Blocks: 12 (McKenzie Cannon 5).

Plains: Kills 49 (Kylee Altmiller 20). Aces 7 (three with two). Blocks: (Altmiller 2, Emma Morgan 2). Digs 19 (Audrey Brown 5). Assists 42 (Izzy Butcher 31).

Seeley-Swan def. Victor

25-10, 25-14, 25-11

Seeley-Swan: Kills: 32 (Sariah Maughan 10, Klaire Kovatch 8). Assists: 24 (Sariah Maughan 8). Aces: 7 (Trista Wendel 3). Digs: 24 (Taylor Dillree 6). Blocks: 3 (Sariah Maughan 2)

Charlo def. Noxon

25-18, 25-23, 25-12

Charlo: Kills: 33 (Carlee Fryberger 12). Assists: 30 (Connor Fryberger 19). Aces: 16 (Kassidi Cox 9). Digs: 90 (Carlee Fryberger 25, Connor Fryberger 25). Blocks: 4 (Bella Hawk 2, Kira McPhail 2).

Noxon: Kills: 13 (Avery Burgess 3). Assists: 9 (Riley Richter 7). Aces: 2 (Riley Richter 1, Emily Brown 1). Digs: 59 (Jenna Freeman 18). Blocks: 6 Emily Brown 2, Avery Burgess 2, Alivia Hill 2).

Clark Fork def. Seeley-Swan

25-19, 25-23, 26-24

Clark Fork: No stats available.

Seeley-Swan: Kills: 24 (Sariah Maughan 11). Assists: 17 (Jordan Johnson 8). Aces: 8 (Aspen Conley 3, Trista Wendel 3). Digs: 55 (Taylor Dillree 17). Blocks: 3 (Klaire Kovatch 2)

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