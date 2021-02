Thursday's high school box scores

Wrestling

103: Bryton Lenz (MISE) over (MIHE) (For.) 113: Keagan Crosby (MISE) over (MIHE) (For.) 120: Sam Hurteau (MISE) over (MIHE) (For.) 126: Bryson Danzinger (MISE) over Henry Sawfer (MIHE) (Fall 4:46) 132: Novik Thomas (MISE) over (MIHE) (For.) 138: Jackson Bakken (MISE) over Dylan Gunlock (MIHE) (TF 16-1 3:00) 145: Jesse Horner (MISE) over Conor Fitzpatrick (MIHE) (Fall 1:49) 152: Blake Jolma (MISE) over Robert Johnson (MIHE) (Fall 1:56) 160: Trevor Tucker (MISE) over (MIHE) (For.) 170: Adam Nealey (MIHE) over Juelz Beck (MISE) (Fall 2:31) 182: Ethan Eppard (MIHE) over Kristopher Musick (MISE) (Fall 3:02) 205: Zac Crews (MISE) over (MIHE) (For.) 285: Xander Sarbacher (MISE) over (MIHE) (For.).